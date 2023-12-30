https://ria.ru/20231230/vybory-1919192744.html

Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии - РИА Новости, 30.12.2023

Вучич заявил о победе его коалиции на повторных выборах в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T23:47

2023-12-30T23:47

2023-12-30T23:47

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сербия

белград (город)

александр вучич

рик

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу. В Сербии состоялось повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи - ред.), городской избирком проводит повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на ещё трёх местах для голосования. Волеизъявление прошло с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) Правом голоса обладали свыше 19,5 тысяч человек. "На всех участках для голосования, абсолютно всех, и на городском и на республиканском уровне, чего не было в предыдущий раз, всего 13 дней назад, весьма убедительную победу завоевала коалиция "Сербия не смеет останавливаться"", - заявил Вучич. Он добавил, что на парламентских довыборах явка составила 43%, а на муниципальных в Белграде около 40%, что "очень много для дня накануне Нового Года". По его предварительным данным, на повторном голосовании парламентских выборов коалиция "Сербия не смеет останавливаться" получила 69,5% голосов, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" - 12%. Речь идет о цифрах от наблюдателей и членов избирательных комиссий с участков от правящей Сербской прогрессивной партии. РИК продолжает на своих заседаниях детально рассматривать жалобы, поступившие на ход выборов в Скупщину (парламент) Сербии 17 декабря и в субботу назначила повторное голосование на восьми участках 2 января. После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления. Коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях и сторонники могли за него голосовать. В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов. Одна из лидеров блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов 17 декабря. Другой лидер прозападной коалиции Мирослав Алексич заявил на протесте в субботу, что оппозиция больше не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919129165.html

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, рик, беспорядки в белграде