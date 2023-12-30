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Выборы президента России: этапы избирательной кампании

Выборы президента России: этапы избирательной кампании - РИА Новости, 30.12.2023

Выборы президента России: этапы избирательной кампании

Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:25

2023-12-30T11:25

2023-12-30T11:25

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Выборы главы государства пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. В них примут участие все регионы, включая прифронтовые зоны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Центральная избирательная комиссия закончит прием документов у претендентов на высший пост 1 января. Через месяц будет завершен сбор подписей, а 10 февраля станет известно, чьи фамилии попадут в избирательный бюллетень. В конце февраля начнется голосование в труднодоступных районах страны.Избиратели 29 субъектов Федерации смогут проголосовать не только на участках, но и онлайн. Чтобы сделать свой выбор, не выходя из дома, необходимо иметь гаджет с хорошим интернетом и подтвержденную учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (только москвичам). Более того, всем, кроме жителей столицы, следует в течение февраля и начала марта подать электронное заявление.Полный календарный план новой президентской кампании — в инфографике Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, выборы президента рф, цик рф, регионы, общество, инфографика