https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

Вучич объяснил, почему Сербии не грозит цветная революция

Вучич объяснил, почему Сербии не грозит цветная революция - РИА Новости, 31.12.2023

Вучич объяснил, почему Сербии не грозит цветная революция

Цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T23:40

2023-12-30T23:40

2023-12-31T00:06

сербия

в мире

беспорядки в белграде

александр вучич

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белград (город)

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БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Цветная революция в Сербии не удастся из-за слабой поддержки оппозиции гражданами, заявил президент Сербии Александр Вучич.В субботу в центре Белграда прошел крупный митинг прозападной оппозиции против результатов прошедших 17 декабря парламентских и муниципальных выборов. Одна из лидеров блока "Сербия против насилия" Мариника Тепич, которая проводит голодовку с 18 декабря, призвала аннулировать результаты выборов. Другой лидер прозападной коалиции Мирослав Алексич заявил на протесте, что оппозиция не будет продолжать акции у здания республиканского избиркома и перейдет к большим периодическим собраниям."Не проблема, если из НКО, безуспешно изображающей нейтральность, носят флюоресцентные жилетки для демонстрантов, якобы студентов, не проблема обеспечить рюкзаки, палатки, свистки, воду в бутылках, все это пишут в методичках по цветным революциям. Не проблема их обучить, что говорить полиции, когда задержат при участии в беспорядках и какому адвокату звонить, что делать, все это написано в методичках", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг."Но есть проблема, о которой вы забыли, почему не получится ничего, никакой революции. Чтобы революция осуществилась, недостаточно техники и математики. Политика это суть, жизнь, легитимность. Не можете с таким малым процентом поддержки заполучить власть силой. Получите лишь еще большее сопротивление народа", - указал сербский лидер и добавил, что "народ не хочет разрушения Сербии".Вучич ранее заявил в штаб квартире своего движения о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться" на повторных парламентских и муниципальных выборах в субботу.В Сербии состоялось повторное голосование на парламентских выборах на 35 избирательных участках (всего около 8,3 тысячи - ред.), городской избирком проводит повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на ещё трёх местах для голосования. Волеизъявление прошло с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) Правом голоса обладали свыше 19,5 тысяч человек. По предварительным данным Вучича на повторном голосовании парламентских выборов коалиция "Сербия не смеет останавливаться" получила 69,5% голосов, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" - 12%. Речь идет о цифрах от наблюдателей и членов избирательных комиссий с участков от правящей Сербской прогрессивной партии.РИК продолжает на своих заседаниях детально рассматривать жалобы, поступившие на ход выборов в Скупщину (парламент) Сербии 17 декабря и в субботу назначила повторное голосование на восьми участках 2 января. После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления. Коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях и сторонники могли за него голосовать.РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231021/vuchich-1904392917.html

https://ria.ru/20231230/oppozitsiya-1919170787.html

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Наталья Макарова

сербия, в мире, беспорядки в белграде, александр вучич, рик, белград (город)