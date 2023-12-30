https://ria.ru/20231230/vsu-1919189118.html

"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду

"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023

"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду

Украинские боевики специально целились в гражданские объекты в Белгороде, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:39

2023-12-30T22:39

2023-12-30T22:42

политика

белгород

нато

россия

украина

массированный обстрел центра белгорода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_389b4b8c24400725000f02aa47793413.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские боевики специально целились в гражданские объекты в Белгороде, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Украинская армия, финансируемая, вооружаемая и возглавляемая НАТО, только что ударила по центру мирного российского города Белгорода. Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить невинных мирных жителей. Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал", — возмутился он.Днем в субботу ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, 108 ранены.В российском Министерстве обороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха", а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html

белгород

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белгород, нато, россия, украина, массированный обстрел центра белгорода