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"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду
"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 30.12.2023
"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду
Украинские боевики специально целились в гражданские объекты в Белгороде, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T22:39
2023-12-30T22:39
2023-12-30T22:42
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массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские боевики специально целились в гражданские объекты в Белгороде, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Украинская армия, финансируемая, вооружаемая и возглавляемая НАТО, только что ударила по центру мирного российского города Белгорода. Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить невинных мирных жителей. Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал", — возмутился он.Днем в субботу ВСУ обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, 108 ранены.В российском Министерстве обороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха", а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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политика, белгород, нато, россия, украина, массированный обстрел центра белгорода
Политика, Белгород, НАТО, Россия, Украина, Массированный обстрел центра Белгорода
"Целились специально". На Западе шокированы ударом ВСУ по Белгороду
Ирландский журналист Боуз: ВСУ специально били по гражданским целям в Белгороде