https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html

Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье

Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023

Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье

Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:57

2023-12-30T20:57

2023-12-30T20:57

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes."Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться <…> хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится", — говорится в статье.Отмечается, что превосходство Москвы в артиллерии и авиации позволяет вести успешные действия и уничтожать подразделения противника на Запорожье. Так, в декабре штурмовые части Воздушно-десантных войск ликвидировали бойцов ВСУ во время наступления на украинский опорный пункт.Тяжелое положение киевских силовиков осложняет и то, что с этого направления убрали одно из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 механизированную бригаду, уточняется в публикации.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919168196.html

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html

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политика, запорожье, запорожская область, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, россия