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Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023
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20:57 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье
Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:57
2023-12-30T20:57
политика
запорожье
запорожская область
украина
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
forbes
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes."Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться &lt;…&gt; хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится", — говорится в статье.Отмечается, что превосходство Москвы в артиллерии и авиации позволяет вести успешные действия и уничтожать подразделения противника на Запорожье. Так, в декабре штурмовые части Воздушно-десантных войск ликвидировали бойцов ВСУ во время наступления на украинский опорный пункт.Тяжелое положение киевских силовиков осложняет и то, что с этого направления убрали одно из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 механизированную бригаду, уточняется в публикации.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919168196.html
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политика, запорожье, запорожская область, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, россия
Политика, Запорожье, Запорожская область, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes, Россия
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье

Forbes: фронт на Запорожье обвалится из-за подавляющей огневой мощи россиян

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes.
«
"Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться <…> хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится", — говорится в статье.
Отмечается, что превосходство Москвы в артиллерии и авиации позволяет вести успешные действия и уничтожать подразделения противника на Запорожье. Так, в декабре штурмовые части Воздушно-десантных войск ликвидировали бойцов ВСУ во время наступления на украинский опорный пункт.
Тяжелое положение киевских силовиков осложняет и то, что с этого направления убрали одно из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 механизированную бригаду, уточняется в публикации.
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