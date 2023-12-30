https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье - РИА Новости, 30.12.2023
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье
Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:57
2023-12-30T20:57
2023-12-30T20:57
политика
запорожье
запорожская область
украина
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_13a916781956f1af31ce75561fac5310.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Фронт в Запорожской области может обвалиться из-за подавляющей мощи российской артиллерии и авиации, пишет Forbes."Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться <…> хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится", — говорится в статье.Отмечается, что превосходство Москвы в артиллерии и авиации позволяет вести успешные действия и уничтожать подразделения противника на Запорожье. Так, в декабре штурмовые части Воздушно-десантных войск ликвидировали бойцов ВСУ во время наступления на украинский опорный пункт.Тяжелое положение киевских силовиков осложняет и то, что с этого направления убрали одно из самых боеспособных соединений ВСУ — 47 механизированную бригаду, уточняется в публикации.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919168196.html
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html
запорожье
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918953591_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_85c1a0ae8e4ee623338546c4864942b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожье, запорожская область, украина, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, forbes, россия
Политика, Запорожье, Запорожская область, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Forbes, Россия
Это произойдет резко. В США запаниковали из-за маневра России на Запорожье
Forbes: фронт на Запорожье обвалится из-за подавляющей огневой мощи россиян