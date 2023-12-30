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Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков
Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023
Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования всем семьям погибших и заявил, что "врагу не удастся уйти от возмездия". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:53
2023-12-30T19:53
2023-12-30T20:30
вооруженные силы украины
белгород
вячеслав гладков
белгородская область
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА , 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования всем семьям погибших и заявил, что "врагу не удастся уйти от возмездия".Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231230/povrezhdeniya-1919177357.html
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вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода
Вооруженные силы Украины, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Массированный обстрел центра Белгорода
Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков
Гладков, комментируя атаку на Белгород: врагу не удастся уйти от возмездия