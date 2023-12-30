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Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков

Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023

Врагу не удастся уйти от возмездия, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования всем семьям погибших и заявил, что "врагу не удастся уйти от возмездия". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:53

2023-12-30T19:53

2023-12-30T20:30

вооруженные силы украины

белгород

вячеслав гладков

белгородская область

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА , 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принес соболезнования всем семьям погибших и заявил, что "врагу не удастся уйти от возмездия".Днем в субботу Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/povrezhdeniya-1919177357.html

белгород

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вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, белгородская область, массированный обстрел центра белгорода