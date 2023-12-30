https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино - РИА Новости, 30.12.2023
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино
Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:07
2023-12-30T09:07
2023-12-30T09:07
общество
олеся буняева
роскачество
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/14/1519311498_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f3f4781724048c5f45cb33671f73c1ca.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Важно соблюсти температуру подачи игристого. Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут. Бокалы для игристого вина лучше выбрать не общепринятого формата – вытянутый флют, а бокалы для белого вина. Форма их шире, поэтому вино лучше раскрывается в таких бокалах", - объяснила она. При этом говоря про общие рекомендации по сочетанию вина и гастрономии, Буняева отметила, что, например, к блюдам с высокой кислотностью подойдут вина более сладкие, например, полусухие и полусладкие. А жирным - вина с высокой кислотностью и минеральностью. Они сбалансируют вкус блюда. Например, традиционный "Оливье" (за счет обилия майонезного соуса) как раз составит пару таким винам. В свою очередь к десертам лучше выбирать сладкие игристые вина или полусладкие, поэтому их лучше оставить на заключительную часть праздничного банкета. "Если говорить подробнее, то, как правило, вина розовые игристые считаются универсальными. То есть их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам. Также это правило распространяется и на тихие розовые вина, а не только на игристые вина", - пояснила эксперт. По словам эксперта, Блан де блан - это игристые из белых сортов винограда, они обладают оттенками цитрусов и минеральностью. К ним можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов. А для категории Блан де Нуар (красные сорта в основе) подойдут блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также можно попробовать дичь (олень или косуля).
https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html
https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/14/1519311498_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2c75830a36ea5dcf48f0864726b1d60b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, олеся буняева, роскачество, новый год
Общество, Олеся Буняева, Роскачество, Новый год
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино
Роскачество: игристое лучше наливать в бокалы для белого вина и пить охлажденным
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Важно соблюсти температуру подачи игристого. Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут. Бокалы для игристого вина лучше выбрать не общепринятого формата – вытянутый флют, а бокалы для белого вина. Форма их шире, поэтому вино лучше раскрывается в таких бокалах", - объяснила она.
Импортеры сообщили о достаточных запасах игристых вин на Новый год
При этом говоря про общие рекомендации по сочетанию вина и гастрономии, Буняева отметила, что, например, к блюдам с высокой кислотностью подойдут вина более сладкие, например, полусухие и полусладкие. А жирным - вина с высокой кислотностью и минеральностью. Они сбалансируют вкус блюда. Например, традиционный "Оливье" (за счет обилия майонезного соуса) как раз составит пару таким винам.
В свою очередь к десертам лучше выбирать сладкие игристые вина или полусладкие, поэтому их лучше оставить на заключительную часть праздничного банкета.
"Если говорить подробнее, то, как правило, вина розовые игристые считаются универсальными. То есть их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам. Также это правило распространяется и на тихие розовые вина, а не только на игристые вина", - пояснила эксперт.
По словам эксперта, Блан де блан - это игристые из белых сортов винограда, они обладают оттенками цитрусов и минеральностью. К ним можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов. А для категории Блан де Нуар (красные сорта в основе) подойдут блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также можно попробовать дичь (олень или косуля).
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома