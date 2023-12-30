https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html

В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино

В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино - РИА Новости, 30.12.2023

В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино

Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:07

2023-12-30T09:07

2023-12-30T09:07

общество

олеся буняева

роскачество

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151931/14/1519311498_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f3f4781724048c5f45cb33671f73c1ca.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Важно соблюсти температуру подачи игристого. Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут. Бокалы для игристого вина лучше выбрать не общепринятого формата – вытянутый флют, а бокалы для белого вина. Форма их шире, поэтому вино лучше раскрывается в таких бокалах", - объяснила она. При этом говоря про общие рекомендации по сочетанию вина и гастрономии, Буняева отметила, что, например, к блюдам с высокой кислотностью подойдут вина более сладкие, например, полусухие и полусладкие. А жирным - вина с высокой кислотностью и минеральностью. Они сбалансируют вкус блюда. Например, традиционный "Оливье" (за счет обилия майонезного соуса) как раз составит пару таким винам. В свою очередь к десертам лучше выбирать сладкие игристые вина или полусладкие, поэтому их лучше оставить на заключительную часть праздничного банкета. "Если говорить подробнее, то, как правило, вина розовые игристые считаются универсальными. То есть их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам. Также это правило распространяется и на тихие розовые вина, а не только на игристые вина", - пояснила эксперт. По словам эксперта, Блан де блан - это игристые из белых сортов винограда, они обладают оттенками цитрусов и минеральностью. К ним можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов. А для категории Блан де Нуар (красные сорта в основе) подойдут блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также можно попробовать дичь (олень или косуля).

https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html

https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, олеся буняева, роскачество, новый год