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В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино - РИА Новости, 30.12.2023
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09:07 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино - РИА Новости, 30.12.2023
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино
Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:07
2023-12-30T09:07
общество
олеся буняева
роскачество
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Важно соблюсти температуру подачи игристого. Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут. Бокалы для игристого вина лучше выбрать не общепринятого формата – вытянутый флют, а бокалы для белого вина. Форма их шире, поэтому вино лучше раскрывается в таких бокалах", - объяснила она. При этом говоря про общие рекомендации по сочетанию вина и гастрономии, Буняева отметила, что, например, к блюдам с высокой кислотностью подойдут вина более сладкие, например, полусухие и полусладкие. А жирным - вина с высокой кислотностью и минеральностью. Они сбалансируют вкус блюда. Например, традиционный "Оливье" (за счет обилия майонезного соуса) как раз составит пару таким винам. В свою очередь к десертам лучше выбирать сладкие игристые вина или полусладкие, поэтому их лучше оставить на заключительную часть праздничного банкета. "Если говорить подробнее, то, как правило, вина розовые игристые считаются универсальными. То есть их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам. Также это правило распространяется и на тихие розовые вина, а не только на игристые вина", - пояснила эксперт. По словам эксперта, Блан де блан - это игристые из белых сортов винограда, они обладают оттенками цитрусов и минеральностью. К ним можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов. А для категории Блан де Нуар (красные сорта в основе) подойдут блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также можно попробовать дичь (олень или косуля).
https://ria.ru/20231214/vina-1915663872.html
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общество, олеся буняева, роскачество, новый год
Общество, Олеся Буняева, Роскачество, Новый год
В Роскачестве рассказали, как следует подавать игристое вино

Роскачество: игристое лучше наливать в бокалы для белого вина и пить охлажденным

© Depositphotos.com / dteuropeИгристое вино
Игристое вино - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Depositphotos.com / dteurope
Игристое вино. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Игристое вино следует подавать охлажденным - правильная температура составляет 7-10 градусов, при этом разливать его лучше в бокалы для белого вина, а не в вытянутый флют, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Важно соблюсти температуру подачи игристого. Правильная температура 7-10 градусов. Если вдруг вы не успели охладить игристое вовремя, то можно бутылку, обернутую в мокрое полотенце, убрать в морозилку, но только на 10–15 минут. Бокалы для игристого вина лучше выбрать не общепринятого формата – вытянутый флют, а бокалы для белого вина. Форма их шире, поэтому вино лучше раскрывается в таких бокалах", - объяснила она.
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При этом говоря про общие рекомендации по сочетанию вина и гастрономии, Буняева отметила, что, например, к блюдам с высокой кислотностью подойдут вина более сладкие, например, полусухие и полусладкие. А жирным - вина с высокой кислотностью и минеральностью. Они сбалансируют вкус блюда. Например, традиционный "Оливье" (за счет обилия майонезного соуса) как раз составит пару таким винам.
В свою очередь к десертам лучше выбирать сладкие игристые вина или полусладкие, поэтому их лучше оставить на заключительную часть праздничного банкета.
"Если говорить подробнее, то, как правило, вина розовые игристые считаются универсальными. То есть их можно подавать и к рыбным блюдам, и к мясным, а также к снекам и, возможно, острым блюдам. Также это правило распространяется и на тихие розовые вина, а не только на игристые вина", - пояснила эксперт.
По словам эксперта, Блан де блан - это игристые из белых сортов винограда, они обладают оттенками цитрусов и минеральностью. К ним можно подавать белую рыбу, моллюсков и морских гадов. А для категории Блан де Нуар (красные сорта в основе) подойдут блюда из красного мяса: свинины или говядины, а также можно попробовать дичь (олень или косуля).
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ОбществоОлеся БуняеваРоскачествоНовый год
 
 
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