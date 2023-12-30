https://ria.ru/20231230/urazovo-1919101323.html

В Уразово увеличилось число поврежденных после обстрела ВСУ объектов

В Уразово увеличилось число поврежденных после обстрела ВСУ объектов - РИА Новости, 30.12.2023

В Уразово увеличилось число поврежденных после обстрела ВСУ объектов

Число поврежденных объектов в поселке Уразово Валуйского округа из-за обстрела ВСУ в пятницу увеличилось до 50, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:43

2023-12-30T10:43

2023-12-30T10:54

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Число поврежденных объектов в поселке Уразово Валуйского округа из-за обстрела ВСУ в пятницу увеличилось до 50, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Накануне глава региона заявил, что украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 жилых домовладений, люди не пострадали. "По поселку было выпущено 12 снарядов из РСЗО "Град". Слава богу, никто не пострадал. Различные разрушения - в основном это выбитые окна, посеченные фасады и заборы - выявлены в 48 домовладениях, на одном социальном объекте и в магазине. Повреждены 37 хозпостроек и 6 транспортных средств", - написал Гладков. Он добавил, что в результате обстрела была повреждена ЛЭП, но в настоящее время электроснабжение уже полностью восстановлено. Как отметил глава региона, из-за новогодних праздников не удастся организовать работу по изготовлению окон, поэтому установка начнется сразу после 8 января. Все остальные работы строительные бригады начнут делать уже начиная с субботы. Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

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Дарья Буймова

в мире, белгородская область, валуйки, луганская народная республика, вячеслав гладков, вооруженные силы украины