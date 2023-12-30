Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России
Захарова заявила, что Россия никогда не подчинится ультиматумам или шантажу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей", — написала она в Telegram-канале.
Ранее сегодня советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, а "выдвинет ей ультиматум" и Москва якобы примет требования. До этого он неоднократно говорил о том, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня. По его словам, это будет означать фактическую победу России.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.