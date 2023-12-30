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Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России - РИА Новости, 31.12.2023
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17:35 30.12.2023 (обновлено: 02:01 31.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ultimatum-1919151520.html
Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России
Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России - РИА Новости, 31.12.2023
Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России
Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание советника РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-30T17:35
2023-12-31T02:01
россия
киев
в мире
украина
мария захарова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.&quot;Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает &quot;банковых террористов&quot;, должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей&quot;, — написала она в Telegram-канале.Захарова добавила, что всем, кто пытался уничтожить Россию или ее народ, "выписывался рецепт от расчеловечивания". В заключение она также выразила слова поддержки жителям Белгорода после обстрела со стороны ВСУ, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек.Ранее сегодня советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, а "выдвинет ей ультиматум" и Москва якобы примет требования. До этого он неоднократно говорил о том, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня. По его словам, это будет означать фактическую победу России.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20231212/diplomatiya-1915355151.html
https://ria.ru/20231221/peregovory-1917117895.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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россия, киев, в мире, украина, мария захарова
Россия, Киев, В мире, Украина, Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления Украины про ультиматумы к России

Захарова заявила, что Россия никогда не подчинится ультиматумам или шантажу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия никогда не поддавалась ультиматумам или шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«

"Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить. Каждый, кто еще слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей", — написала она в Telegram-канале.

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Захарова добавила, что всем, кто пытался уничтожить Россию или ее народ, "выписывался рецепт от расчеловечивания". В заключение она также выразила слова поддержки жителям Белгорода после обстрела со стороны ВСУ, жертвами которого стали по меньшей мере 14 человек.
Ранее сегодня советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, а "выдвинет ей ультиматум" и Москва якобы примет требования. До этого он неоднократно говорил о том, что Киев выступает против любого сценария прекращения огня. По его словам, это будет означать фактическую победу России.
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Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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