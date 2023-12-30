https://ria.ru/20231230/ukraina-1919168196.html

"Ситуация на грани". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

"Ситуация на грани". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта - РИА Новости, 30.12.2023

"Ситуация на грани". Зеленскому сообщили тревожные новости с фронта

Положение ВСУ на фронте сейчас критическое, это самый тяжелый за два года период для Киева, заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в эфире... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T19:06

2023-12-30T19:06

2023-12-30T19:06

политика

киев

украина

владимир зеленский

юрий луценко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Положение ВСУ на фронте сейчас критическое, это самый тяжелый за два года период для Киева, заявил бывший глава украинского МВД Юрий Луценко в эфире YouTube-канала "Прямой"."На фронте ситуация сейчас самая трудная за всю войну", — заявил он.Бывший министр раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и его команду, которая в таких тяжелых условиях думает только о своих рейтингах. Глава государства не желает, чтобы народ обрушил на него весь свой гнев из-за разработанного им же непопулярного закона о мобилизации. Однако он обязан взять на себя ответственность за этот законопроект, считает Луценко.По его мнению, власти также должны признать, что украинская армия потеряла огромное количество солдат, поэтому фронту нужны люди."Мы сейчас ездим по населенным пунктам. Мы видим, как разрослись кладбища", — рассказал бывший киевский чиновник.В понедельник украинское правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html

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политика, киев, украина, владимир зеленский, юрий луценко, вооруженные силы украины