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"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов - РИА Новости, 31.12.2023
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17:10 30.12.2023 (обновлено: 02:59 31.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919147864.html
"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов
"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов - РИА Новости, 31.12.2023
"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов
Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-30T17:10
2023-12-31T02:59
политика
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая подобная атака, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Это не школа, где юношеские разборки. &lt;…&gt; Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию", — сказал чиновник.По его словам, он не знает, как ответить на вопрос "чего ждать дальше", поскольку стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html
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политика, россия, украина, киев, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов

Спикер ВСУ Игнат признал, что Киев не может спрогнозировать удары со стороны РФ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая подобная атака, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу "Прямой".
«
"Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию", — сказал чиновник.
По его словам, он не знает, как ответить на вопрос "чего ждать дальше", поскольку стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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