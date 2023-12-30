https://ria.ru/20231230/ukraina-1919147864.html

"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов

"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов - РИА Новости, 31.12.2023

"Не можем". Киев сделал неожиданное заявление после российских ударов

Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T17:10

2023-12-30T17:10

2023-12-31T02:59

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, а предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая подобная атака, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Это не школа, где юношеские разборки. <…> Россия не делает "ответку" за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию", — сказал чиновник.По его словам, он не знает, как ответить на вопрос "чего ждать дальше", поскольку стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html

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политика, россия, украина, киев, вооруженные силы украины