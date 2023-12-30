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"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.12.2023
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15:44 30.12.2023 (обновлено: 21:57 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html
"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России
"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.12.2023
"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России
Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а "выдвинет ей ультиматум", заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:44
2023-12-30T21:57
политика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а "выдвинет ей ультиматум", заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук."Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", — сказал киевский чиновник.Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Москве указывали на готовность к дипломатическим контактам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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политика, россия, украина, михаил подоляк, москва
Политика, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Москва
"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а "выдвинет ей ультиматум", заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
«
"Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", — сказал киевский чиновник.
Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
В Москве указывали на готовность к дипломатическим контактам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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