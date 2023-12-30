https://ria.ru/20231230/ukraina-1919134393.html

"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 30.12.2023

"Будет ультиматум". В Киеве сделали дерзкое заявление о России

Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а "выдвинет ей ультиматум", заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:44

2023-12-30T15:44

2023-12-30T21:57

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а "выдвинет ей ультиматум", заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Наталье Мосейчук."Переговоров не будет. В классическом смысле слова. Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет", — сказал киевский чиновник.Подоляк неоднократно говорил о том, что украинские власти выступают против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В Москве указывали на готовность к дипломатическим контактам, однако киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html

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политика, россия, украина, михаил подоляк, москва