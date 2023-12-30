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Байден напрасно пытается взбодрить Киев, считает Карасин - РИА Новости, 30.12.2023
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15:39 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919133716.html
Байден напрасно пытается взбодрить Киев, считает Карасин
Байден напрасно пытается взбодрить Киев, считает Карасин - РИА Новости, 30.12.2023
Байден напрасно пытается взбодрить Киев, считает Карасин
События на Украине развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя, всё больше западных политиков отходят от пропаганды в сторону реального положения дел,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:39
2023-12-30T15:39
в мире
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вашингтон (штат)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. События на Украине развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя, всё больше западных политиков отходят от пропаганды в сторону реального положения дел, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. "Напрасно отдыхающий на Карибах (президент США Джо) Байден пытается взбодрить Киев, да и себя самого рассуждениями об эффективности американского оружия в руках ВСУ и гордости за помощь Украине", - написал сенатор. По его словам, на самом деле "события там развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя". "Сейчас это стало очевидным фактом и заставляет всё больше политиков на Западе отходить от пропаганды в сторону реальной политики. В новом 2024 году от динамики в этом процессе будет многое зависеть", - заключил Карасин.
https://ria.ru/20231230/naemnik-1919123769.html
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в мире, киев, вашингтон (штат), украина, григорий карасин, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вашингтон (штат), Украина, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Байден напрасно пытается взбодрить Киев, считает Карасин

Карасин: события на Украине развиваются провально для США и Европы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. События на Украине развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя, всё больше западных политиков отходят от пропаганды в сторону реального положения дел, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
"Напрасно отдыхающий на Карибах (президент США Джо) Байден пытается взбодрить Киев, да и себя самого рассуждениями об эффективности американского оружия в руках ВСУ и гордости за помощь Украине", - написал сенатор.
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По его словам, на самом деле "события там развиваются провально для Вашингтона и Брюсселя".
"Сейчас это стало очевидным фактом и заставляет всё больше политиков на Западе отходить от пропаганды в сторону реальной политики. В новом 2024 году от динамики в этом процессе будет многое зависеть", - заключил Карасин.
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