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В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование - РИА Новости, 30.12.2023
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14:59 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919127488.html
В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование
В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование - РИА Новости, 30.12.2023
В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование
Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:59
2023-12-30T14:59
в мире
днепропетровская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили повреждения. "Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, обстрелами были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. При этом утверждается, что дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет. Из сообщения следует, что воздушную линию 330кВ в Киевской области вывели на аварийный ремонт. В Днепропетровской области отключались подсоединенная к ТЭС линия 150 кВ, а также подстанция 150 кВ в результате ударов. Кроме того, как утверждают в ведомстве, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено оборудование подстанции 150 кВ. В минэнерго добавили, что в течение суток в аварийный ремонт выходило два блока одной из ТЭС, месторасположение которой не уточнили. "Из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС (солнечная электростанция)", - говорится в сообщении. Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13 859 МВт.ч, экспорт не предполагается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231230/eksport-1919124965.html
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование

Минэнерго Украины: в Киевской и Днепропетровской областях повреждены ЛЭП

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили повреждения.
"Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, обстрелами были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
При этом утверждается, что дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет. Из сообщения следует, что воздушную линию 330кВ в Киевской области вывели на аварийный ремонт. В Днепропетровской области отключались подсоединенная к ТЭС линия 150 кВ, а также подстанция 150 кВ в результате ударов. Кроме того, как утверждают в ведомстве, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено оборудование подстанции 150 кВ.
В минэнерго добавили, что в течение суток в аварийный ремонт выходило два блока одной из ТЭС, месторасположение которой не уточнили.
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"Из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС (солнечная электростанция)", - говорится в сообщении.
Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13 859 МВт.ч, экспорт не предполагается.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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