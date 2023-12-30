https://ria.ru/20231230/ukraina-1919127488.html

В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование

В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование - РИА Новости, 30.12.2023

В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование

Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:59

2023-12-30T14:59

2023-12-30T14:59

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вооруженные силы украины

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили повреждения. "Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, обстрелами были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. При этом утверждается, что дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет. Из сообщения следует, что воздушную линию 330кВ в Киевской области вывели на аварийный ремонт. В Днепропетровской области отключались подсоединенная к ТЭС линия 150 кВ, а также подстанция 150 кВ в результате ударов. Кроме того, как утверждают в ведомстве, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено оборудование подстанции 150 кВ. В минэнерго добавили, что в течение суток в аварийный ремонт выходило два блока одной из ТЭС, месторасположение которой не уточнили. "Из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС (солнечная электростанция)", - говорится в сообщении. Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13 859 МВт.ч, экспорт не предполагается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231230/eksport-1919124965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии)