В Киевской и Днепропетровской областях повреждено энергооборудование
Минэнерго Украины: в Киевской и Днепропетровской областях повреждены ЛЭП
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минэнерго Украины утверждает, что линии электропередачи и оборудование электроподстанций в Киевской и Днепропетровской областях подверглись ударам и получили повреждения.
"Дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, обстрелами были повреждены воздушные линии и оборудование подстанций в Киевской, Днепропетровской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
При этом утверждается, что дефицита электроэнергии в энергосистеме страны нет. Из сообщения следует, что воздушную линию 330кВ в Киевской области вывели на аварийный ремонт. В Днепропетровской области отключались подсоединенная к ТЭС линия 150 кВ, а также подстанция 150 кВ в результате ударов. Кроме того, как утверждают в ведомстве, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждено оборудование подстанции 150 кВ.
В минэнерго добавили, что в течение суток в аварийный ремонт выходило два блока одной из ТЭС, месторасположение которой не уточнили.
"Из-за ошибочных действий персонала на подстанции 330 кВ в Днепропетровской области отключилось оборудование. При этом обесточилась другая подстанция 150 кВ, к которой подключена местная промышленность, а также отключилась СЭС (солнечная электростанция)", - говорится в сообщении.
Импорт электроэнергии запланирован в объеме 13 859 МВт.ч, экспорт не предполагается.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.