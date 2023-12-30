https://ria.ru/20231230/ukraina-1919106728.html

Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ

Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2023

Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ

На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T11:34

2023-12-30T11:34

2023-12-30T18:17

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Со вчерашнего вечера на украинско-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин. У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", — отметили в материале. По данным пользователей профильных групп в соцсетях, которые приводит издание, такая ситуация сложилась на всех пунктах пропуска, кроме того, там появились представители военкоматов. Как отмечается, "стоит" граница в сторону Польши, потому что не позволяют выехать "определенным категориям мужчин". Не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов. Теперь не пропускают инвалидов второй и третьей группы, а также водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны. Кроме того, со вчерашнего вечера резко замедлились очереди для автобусов на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области Украины. Официальных комментариев от украинских властей по ситуации на пунктах выезда за границу не было. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска у границы с Польшей "Шегини — Медыка".

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231230/ukraina-1919079935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, львовская область