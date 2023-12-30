Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ
"Страна": на украинских КПП за границу не выпускают мужчин выездных категорий
© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
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"Со вчерашнего вечера на украинско-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин. У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", — отметили в материале.
По данным пользователей профильных групп в соцсетях, которые приводит издание, такая ситуация сложилась на всех пунктах пропуска, кроме того, там появились представители военкоматов.
Как отмечается, "стоит" граница в сторону Польши, потому что не позволяют выехать "определенным категориям мужчин". Не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов. Теперь не пропускают инвалидов второй и третьей группы, а также водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны.
Кроме того, со вчерашнего вечера резко замедлились очереди для автобусов на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области Украины.
Официальных комментариев от украинских властей по ситуации на пунктах выезда за границу не было.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска у границы с Польшей "Шегини — Медыка".