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Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
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11:34 30.12.2023 (обновлено: 18:17 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919106728.html
Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ
Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2023
Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ
На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T11:34
2023-12-30T18:17
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Со вчерашнего вечера на украинско-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин. У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", — отметили в материале. По данным пользователей профильных групп в соцсетях, которые приводит издание, такая ситуация сложилась на всех пунктах пропуска, кроме того, там появились представители военкоматов. Как отмечается, "стоит" граница в сторону Польши, потому что не позволяют выехать "определенным категориям мужчин". Не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов. Теперь не пропускают инвалидов второй и третьей группы, а также водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны. Кроме того, со вчерашнего вечера резко замедлились очереди для автобусов на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области Украины. Официальных комментариев от украинских властей по ситуации на пунктах выезда за границу не было. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска у границы с Польшей "Шегини — Медыка".
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
https://ria.ru/20231230/ukraina-1919079935.html
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в мире, украина, львовская область
В мире, Украина, Львовская область
Украинских мужчин выездных категорий не выпускают за границу, пишут СМИ

"Страна": на украинских КПП за границу не выпускают мужчин выездных категорий

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. На контрольно-пропускных пунктах Украины теперь не выпускают за границу мужчин выездных категорий, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"Со вчерашнего вечера на украинско-польской границе резко усложнили пересечение "выездным" категориям мужчин. У всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку по военкомату. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", — отметили в материале.
По данным пользователей профильных групп в соцсетях, которые приводит издание, такая ситуация сложилась на всех пунктах пропуска, кроме того, там появились представители военкоматов.
Как отмечается, "стоит" граница в сторону Польши, потому что не позволяют выехать "определенным категориям мужчин". Не выпускают тех, кто ранее проезжал без справки из военкоматов. Теперь не пропускают инвалидов второй и третьей группы, а также водителей, едущих по базе "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны.
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Кроме того, со вчерашнего вечера резко замедлились очереди для автобусов на пункте пропуска "Рава-Русская" во Львовской области Украины.
Официальных комментариев от украинских властей по ситуации на пунктах выезда за границу не было.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини Львовской области Украины, где расположен международный пункт пропуска у границы с Польшей "Шегини — Медыка".
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