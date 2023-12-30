https://ria.ru/20231230/ukraina-1919079935.html

Украинцам приготовили неожиданный подарок на новогоднюю ночь

Украинцам приготовили неожиданный подарок на новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023

Украинцам приготовили неожиданный подарок на новогоднюю ночь

Украинские полицейские будут задерживать людей, гуляющих в новогоднюю ночь в условиях комендантского часа, ими "очень интересуются" военкоматы, заявил... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:08

2023-12-30T04:08

2023-12-30T15:56

в мире

украина

национальная полиция украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские полицейские будут задерживать людей, гуляющих в новогоднюю ночь в условиях комендантского часа, ими "очень интересуются" военкоматы, заявил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции страны Анатолий Серединский, его слова приводит издание "Страна.ua"."Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы, для того чтобы установить, что произошло в жизни указанного гражданина, который сознательно пошел на нарушение комендантского часа. Также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования (военкоматы. — Прим. ред.)", — заявил Серединский, отвечая на вопрос, что будет с теми, кто захочет "погулять" в новогоднюю ночь.На этой неделе правительство Украины внесло в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ предполагает, что все военнообязанные в течение 60 дней с объявления мобилизации или в течение двадцати дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

https://ria.ru/20231225/blokposty-1918025017.html

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в мире, украина, национальная полиция украины