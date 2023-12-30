https://ria.ru/20231230/ukraina-1919078899.html
Украина мыслит категориями войны, заявили в МИД
Украина мыслит категориями войны, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023
Украина мыслит категориями войны, заявили в МИД
Москва не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе, Украина мыслит категориями войны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T03:50
2023-12-30T03:50
2023-12-30T03:50
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михаил галузин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе, Украина мыслит категориями войны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Она напомнил, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин". "Запад должен перестать накачивать ВСУ вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории", - указал Галузин. По его словам, "необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств". "К сожалению, сегодня мы не видим политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе", - заявил замглавы МИД РФ, напомнив, о действии указа Зеленского о запрете на ведение переговоров с Россией. "Киевский режим отвергает мирные посреднические инициативы, представленные за последние месяцы разными странами", - сказал собеседник агентства. При этом он заметил, что "так называемая "формула мира", предложенная украинским президентом в ноябре прошлого года и преподносимая им и его западными кураторами как чуть ли не безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий". "В Киеве по-прежнему мыслят категориями войны и намерены продолжать конфликт "до победного конца", под которым, очевидно, подразумевается "война до последнего украинца", - отметил Галузин. "В этом им усердно помогают Вашингтон и его натовские сателлиты, удовлетворяя растущие военные аппетиты режима Владимира Зеленского. Все это лишь отдаляет перспективы урегулирования", - добавил он. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, всегда выступала за политическое решение конфликта. "Но пока у нас нет иного выбора, кроме как довести специальную военную операцию до полного выполнения всех поставленных задач",- заключил замглавы российского МИД.
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919073863.html
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украина, россия, киев, михаил галузин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Киев, Михаил Галузин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина мыслит категориями войны, заявили в МИД
МИД: Россия не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва не видит политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе, Украина мыслит категориями войны, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Она напомнил, что "всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование конфликта вокруг Украины в значительной мере зависит от устранения его первопричин". "Запад должен перестать накачивать ВСУ
вооружениями, а Киев – прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории", - указал Галузин.
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По его словам, "необходимо подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, признать новые территориальные реалии, обеспечить права проживающих в этой стране русскоязычных граждан и национальных меньшинств".
"К сожалению, сегодня мы не видим политической воли к миру ни в Киеве, ни на Западе", - заявил замглавы МИД РФ, напомнив, о действии указа Зеленского
о запрете на ведение переговоров с Россией.
"Киевский режим отвергает мирные посреднические инициативы, представленные за последние месяцы разными странами", - сказал собеседник агентства.
При этом он заметил, что "так называемая "формула мира", предложенная украинским президентом в ноябре прошлого года и преподносимая им и его западными кураторами как чуть ли не безальтернативная основа урегулирования, на деле не имеет к миру никакого отношения, а является набором ультиматумов к России, оправдывающим продолжение боевых действий".
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"В Киеве по-прежнему мыслят категориями войны и намерены продолжать конфликт "до победного конца", под которым, очевидно, подразумевается "война до последнего украинца", - отметил Галузин.
"В этом им усердно помогают Вашингтон
и его натовские сателлиты, удовлетворяя растущие военные аппетиты режима Владимира Зеленского. Все это лишь отдаляет перспективы урегулирования", - добавил он.
Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, всегда выступала за политическое решение конфликта.
"Но пока у нас нет иного выбора, кроме как довести специальную военную операцию до полного выполнения всех поставленных задач",- заключил замглавы российского МИД.
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