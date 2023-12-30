https://ria.ru/20231230/udary-1919098187.html
"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети
"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 30.12.2023
"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети
Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х, поскольку пользователи возложили всю... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:05
2023-12-30T10:05
2023-12-30T18:19
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х, поскольку пользователи возложили всю вину за случившееся на политика."Вина на тебе, так как ты ушел от переговоров, поверив Западу", — возмутился Paul Bullen, scientist."Владимир, вместо еще одного тура по вытягиванию денег — как насчет переговоров с Россией на высоком уровне? Останови этот конфликт! Это бой, который ты не можешь выиграть", — обратился к Зеленскому Thorizon."По тебе только не попали", — с сожалением отметил Always Happy."Под предводительством такого актера вся Украина угодила в невиданную катастрофу", — резюмировал Liwen.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Вина на тебе": жалобы Зеленского на российские удары вызвали гнев в Сети
Пользователи Х возложили всю вину за удары по Украине на Зеленского
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Жалобы президента Украины Владимира Зеленского на российские удары по территории страны вызвали шквал критики в соцсети Х
, поскольку пользователи возложили всю вину за случившееся на политика.
"Вина на тебе, так как ты ушел от переговоров, поверив Западу", — возмутился Paul Bullen, scientist.
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"Владимир, вместо еще одного тура по вытягиванию денег — как насчет переговоров с Россией
на высоком уровне? Останови этот конфликт! Это бой, который ты не можешь выиграть", — обратился к Зеленскому Thorizon.
"По тебе только не попали", — с сожалением отметил Always Happy.
"Под предводительством такого актера вся Украина угодила в невиданную катастрофу", — резюмировал Liwen.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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