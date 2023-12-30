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"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:47
2023-12-30T08:47
2023-12-30T16:42
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский <...> должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность", — сказал политолог.По мнению Соскина, от своей должности должен отказаться и глава Минобороны Рустем Умеров, так как "это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое".Политолог добавил, что если нынешнее правительство продолжит быть у власти, то в скором времени Украина может и вовсе прекратить свое существование."Раз сбивать не можете, то что нужно делать? <…> Раз не можете противостоять Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то что нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать соглашение о прекращении огня", — резюмировал Соскин.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
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в мире, россия, украина, киев, олег соскин, владимир путин, владимир зеленский, политика
В мире, Россия, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Политика
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Соскин: Зеленский ничего не может сделать против российских ударов по Украине