Рейтинг@Mail.ru
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 30.12.2023 (обновлено: 16:42 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/udary-1919090500.html
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:47
2023-12-30T16:42
в мире
россия
украина
киев
олег соскин
владимир путин
владимир зеленский
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:377:2000:1502_1920x0_80_0_0_39cc51b0fdd6b1d3b3b42b54a37ecbe9.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Зеленский &lt;...&gt; должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность&quot;, — сказал политолог.По мнению Соскина, от своей должности должен отказаться и глава Минобороны Рустем Умеров, так как "это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое".Политолог добавил, что если нынешнее правительство продолжит быть у власти, то в скором времени Украина может и вовсе прекратить свое существование.&quot;Раз сбивать не можете, то что нужно делать? &lt;…&gt; Раз не можете противостоять Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то что нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать соглашение о прекращении огня&quot;, — резюмировал Соскин.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918927645_0:22:2000:1522_1920x0_80_0_0_1fe17f6af638cc82b7c9f01ead504a3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, олег соскин, владимир путин, владимир зеленский, политика
В мире, Россия, Украина, Киев, Олег Соскин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Политика
"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов

Соскин: Зеленский ничего не может сделать против российских ударов по Украине

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные на месте взрыва в Киеве
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Зеленский <...> должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность", — сказал политолог.

По мнению Соскина, от своей должности должен отказаться и глава Минобороны Рустем Умеров, так как "это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое".
Политолог добавил, что если нынешнее правительство продолжит быть у власти, то в скором времени Украина может и вовсе прекратить свое существование.
«

"Раз сбивать не можете, то что нужно делать? <…> Раз не можете противостоять Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то что нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать соглашение о прекращении огня", — резюмировал Соскин.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО
29 декабря, 09:45
 
В миреРоссияУкраинаКиевОлег СоскинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала