https://ria.ru/20231230/udar-1919160276.html

Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны

Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.12.2023

Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны

Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:22

2023-12-30T18:22

2023-12-30T18:25

россия

белгород

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - говорится в сообщении. "Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - добавили в МО РФ, комментируя удар по Белгороду.

https://ria.ru/20231230/rakety-1919159775.html

россия

белгород

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2023

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россия, белгород, массированный обстрел центра белгорода