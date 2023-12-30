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Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.12.2023
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18:22 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/udar-1919160276.html
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.12.2023
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:22
2023-12-30T18:25
россия
белгород
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - говорится в сообщении. "Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - добавили в МО РФ, комментируя удар по Белгороду.
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россия, белгород, массированный обстрел центра белгорода
Россия, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны

Минобороны РФ: удар по Белгороду не останется безнаказанным

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - говорится в сообщении.
«
"Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - добавили в МО РФ, комментируя удар по Белгороду.
Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по Белгороду
Вчера, 18:20
 
РоссияБелгородМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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