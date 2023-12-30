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Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.12.2023
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:22
2023-12-30T18:22
2023-12-30T18:25
россия
белгород
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские Вооружённые силы, в отличие от украинских войск, наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Подчёркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре", - говорится в сообщении. "Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - добавили в МО РФ, комментируя удар по Белгороду.
https://ria.ru/20231230/rakety-1919159775.html
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россия, белгород, массированный обстрел центра белгорода
Россия, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода
Удар по Белгороду не останется безнаказанным, заявило Минобороны
Минобороны РФ: удар по Белгороду не останется безнаказанным