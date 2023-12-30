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"За линией фронта": в Германии испугались российского удара на Украине
"За линией фронта": в Германии испугались российского удара на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"За линией фронта": в Германии испугались российского удара на Украине
Российские военные нанесли огневое поражение зенитному ракетному комплексу из Германии IRIS-T в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:04
2023-12-30T09:04
2023-12-30T17:09
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные нанесли огневое поражение зенитному ракетному комплексу из Германии IRIS-T в зоне спецоперации на Украине, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети Х."Россия нанесла удар по одной из всего лишь трех систем IRIS-T, поставленных на сегодняшний день из Германии, в 25 километрах за линией фронта в Херсонской области", — отметил он.Репке также утверждает, что для этого российская армия использовала управляемые планирующие бомбы. Кроме того, также получила повреждения радиолокационная станция.Ранее Министерство обороны России сообщило, что военные нанесли поражение двум пусковым установкам украинского зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии.
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В мире, Германия, Украина, Россия
"За линией фронта": в Германии испугались российского удара на Украине
Журналист Репке: Россия нанесла удар по немецкому ЗРК в зоне спецоперации