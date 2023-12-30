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В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка - РИА Новости, 30.12.2023
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17:21 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919149719.html
В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка
В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка - РИА Новости, 30.12.2023
В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка
Правоохранители в Испании арестовали французскую супружескую пару, которая пыталась вывезти из страны пятилетнего сына, чтобы совершить его ритуальное убийство... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T17:21
2023-12-30T17:21
в мире
испания
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правоохранители в Испании арестовали французскую супружескую пару, которая пыталась вывезти из страны пятилетнего сына, чтобы совершить его ритуальное убийство в пустыне Сахара, сообщает испанская Гражданская гвардия. Сообщается, что супруги страдали психическими расстройствами и планировали убить своего ребенка, поскольку считали его одержимым. В отношении них был выдан европейский ордер на арест. Сотрудникам Гражданской гвардии удалось арестовать пару в порту города Альхесирас (провинция Кадис), когда они на автомобиле собирались сесть на борт парома, направлявшегося в марокканский Танжер. Ребенок находится в добром здравии, он был передан в центр приема несовершеннолетних, говорится в коммюнике.
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испания
сахара
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в мире, испания, сахара, танжер
В мире, Испания, Сахара, Танжер
В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка

В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка в Сахаре

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция в Испании
Полиция в Испании - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правоохранители в Испании арестовали французскую супружескую пару, которая пыталась вывезти из страны пятилетнего сына, чтобы совершить его ритуальное убийство в пустыне Сахара, сообщает испанская Гражданская гвардия.
Сообщается, что супруги страдали психическими расстройствами и планировали убить своего ребенка, поскольку считали его одержимым. В отношении них был выдан европейский ордер на арест.
Сотрудникам Гражданской гвардии удалось арестовать пару в порту города Альхесирас (провинция Кадис), когда они на автомобиле собирались сесть на борт парома, направлявшегося в марокканский Танжер.
Ребенок находится в добром здравии, он был передан в центр приема несовершеннолетних, говорится в коммюнике.
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