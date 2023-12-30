https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919149719.html

В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка

В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка - РИА Новости, 30.12.2023

В Испании арестовали пару, планировавшую ритуальное убийство ребенка

Правоохранители в Испании арестовали французскую супружескую пару, которая пыталась вывезти из страны пятилетнего сына, чтобы совершить его ритуальное убийство... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:21

2023-12-30T17:21

2023-12-30T17:21

в мире

испания

сахара

танжер

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правоохранители в Испании арестовали французскую супружескую пару, которая пыталась вывезти из страны пятилетнего сына, чтобы совершить его ритуальное убийство в пустыне Сахара, сообщает испанская Гражданская гвардия. Сообщается, что супруги страдали психическими расстройствами и планировали убить своего ребенка, поскольку считали его одержимым. В отношении них был выдан европейский ордер на арест. Сотрудникам Гражданской гвардии удалось арестовать пару в порту города Альхесирас (провинция Кадис), когда они на автомобиле собирались сесть на борт парома, направлявшегося в марокканский Танжер. Ребенок находится в добром здравии, он был передан в центр приема несовершеннолетних, говорится в коммюнике.

https://ria.ru/20231031/volgograd-1906384374.html

испания

сахара

танжер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, сахара, танжер