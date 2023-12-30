https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919082128.html

Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды - РИА Новости, 30.12.2023

Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:08

2023-12-30T05:08

2023-12-30T05:15

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

владимир легойда

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. "Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону. Отмечается, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска. Сейчас его допрашивают. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.

https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html

https://ria.ru/20231229/ubiystvo-1918979833.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат