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Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
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05:08 30.12.2023 (обновлено: 05:15 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/ubiystvo-1919082128.html
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:08
2023-12-30T05:15
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
владимир легойда
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
московский патриархат
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. "Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону. Отмечается, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска. Сейчас его допрашивают. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html
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россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Легойда, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды

Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщает ГСУСК РФ по Московской области.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды.
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"Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону.
Отмечается, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска. Сейчас его допрашивают.
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ЛегойдаИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Московский Патриархат
 
 
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