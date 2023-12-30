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Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды - РИА Новости, 30.12.2023
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:08
2023-12-30T05:08
2023-12-30T05:15
происшествия
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московская область (подмосковье)
владимир легойда
ирина волк
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московский патриархат
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следователи предварительно установили, что подозреваемый в убийстве Романа Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей, он похитил деньги и оставил тело у обочины, сообщает ГСУСК РФ по Московской области. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды. "Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково", - говорится в Telegram-канале ГСУСК по региону. Отмечается, что подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска. Сейчас его допрашивают. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что уголовное дело об убийстве пожилого человека возбуждено в Ленинском городском округе Подмосковья. Как позже уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды.
https://ria.ru/20231229/smert-1919065816.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир легойда, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московский патриархат
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Легойда, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Московский Патриархат
Следователи установили мотив подозреваемого в убийстве отца Легойды
Подозреваемый в убийстве отца Легойды напал на пенсионера из-за 100 тысяч рублей