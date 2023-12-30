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Центробанк почти полтора года не отзывает у банков лицензии - РИА Новости, 30.12.2023
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08:09 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/tsentrobank-1919088491.html
Центробанк почти полтора года не отзывает у банков лицензии
Центробанк почти полтора года не отзывает у банков лицензии - РИА Новости, 30.12.2023
Центробанк почти полтора года не отзывает у банков лицензии
Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии, на протяжении всего текущего года регулятор ни разу не прибегал к крайним надзорным мерам - это... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T08:09
2023-12-30T08:09
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии, на протяжении всего текущего года регулятор ни разу не прибегал к крайним надзорным мерам - это произошло впервые за всю историю современной России, убедилось РИА Новости, проанализировав статистические данные. Эксперт считает, что 2024 год будет другим - несколько мелких игроков могут все же покинуть рынок. Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк. В Банке России считают столь длительную паузу в принудительных прекращениях работы кредитных организаций свидетельством того, что банковская система страны стабильна и надеются, что и в следующем году ни один игрок не потеряет лицензию. Но в предыдущие годы регулятор не был столь снисходителен. С момента прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году банковский сектор стал активно очищаться от слабых и недобросовестных. Замедляться процесс "оздоровления" начал в 2019 году. В 2022 году после введения масштабных санкций против России принудительно рынок покинули только два банка. Устойчивость сектора, продемонстрированная в 2023 году, основана как на внутреннем запасе прочности и достаточно благоприятных условиях ведения бизнеса в 2023 году – период активного восстановления российской экономики, так и на мерах поддержки и лояльности со стороны ЦБ, заявил РИА Новости замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства "Эксперт РА" Александр Сараев. По его мнению, следующий год не будет похож на этот, поскольку банки будут работать в значительно более агрессивной среде высоких ставок, что существенно сократит объемы получаемой прибыли за счет снижения объемов кредитования. Кроме того, по словам Сараева, на фоне растущей закредитованности населения и долговой нагрузки корпоративных заемщиков ожидается ухудшение качества кредитных портфелей банков, что потребует формирования дополнительных резервов. В результате для отдельных банков, придерживающихся недостаточно консервативной бизнес-модели, это может создать риски значительных убытков и снижения нормативов достаточности капитала ниже установленных минимумов, добавил он. "В целом банковский сектор имеет большой запас прочности и богатый опыт преодоления кризисных периодов, поэтому массового отзыва лицензий не будет, вероятнее всего в следующем году рынок могут покинуть до 10-15 банков, на долю которых приходится менее 1% активов банковского сектора", - считает эксперт.
https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html
https://ria.ru/20231127/tsb-1912108999.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА
Центробанк почти полтора года не отзывает у банков лицензии

Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Центральный банк РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Центробанк больше 16 месяцев не отзывал у банков лицензии, на протяжении всего текущего года регулятор ни разу не прибегал к крайним надзорным мерам - это произошло впервые за всю историю современной России, убедилось РИА Новости, проанализировав статистические данные. Эксперт считает, что 2024 год будет другим - несколько мелких игроков могут все же покинуть рынок.
Последний случай отзыва лицензии в России был летом 2022 года, с 12 августа ее лишился московский Кросна-банк. В Банке России считают столь длительную паузу в принудительных прекращениях работы кредитных организаций свидетельством того, что банковская система страны стабильна и надеются, что и в следующем году ни один игрок не потеряет лицензию.
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Но в предыдущие годы регулятор не был столь снисходителен. С момента прихода на пост главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2013 году банковский сектор стал активно очищаться от слабых и недобросовестных. Замедляться процесс "оздоровления" начал в 2019 году. В 2022 году после введения масштабных санкций против России принудительно рынок покинули только два банка.
Устойчивость сектора, продемонстрированная в 2023 году, основана как на внутреннем запасе прочности и достаточно благоприятных условиях ведения бизнеса в 2023 году – период активного восстановления российской экономики, так и на мерах поддержки и лояльности со стороны ЦБ, заявил РИА Новости замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства "Эксперт РА" Александр Сараев.
По его мнению, следующий год не будет похож на этот, поскольку банки будут работать в значительно более агрессивной среде высоких ставок, что существенно сократит объемы получаемой прибыли за счет снижения объемов кредитования.
Кроме того, по словам Сараева, на фоне растущей закредитованности населения и долговой нагрузки корпоративных заемщиков ожидается ухудшение качества кредитных портфелей банков, что потребует формирования дополнительных резервов. В результате для отдельных банков, придерживающихся недостаточно консервативной бизнес-модели, это может создать риски значительных убытков и снижения нормативов достаточности капитала ниже установленных минимумов, добавил он.
"В целом банковский сектор имеет большой запас прочности и богатый опыт преодоления кризисных периодов, поэтому массового отзыва лицензий не будет, вероятнее всего в следующем году рынок могут покинуть до 10-15 банков, на долю которых приходится менее 1% активов банковского сектора", - считает эксперт.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РА
 
 
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