https://ria.ru/20231230/tseli-1919081345.html

Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря - РИА Новости, 30.12.2023

Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нанесены по военным заводам имени Малышева в Харькове и "Артём" - в Киеве, порту и расчетам ПВО в Одессе и по складу... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T04:46

2023-12-30T04:46

2023-12-30T06:01

специальная военная операция на украине

украина

харьков

киев

олег стариков

сергей лебедев

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ракетные удары по Украине 29 декабря были нанесены по военным заводам имени Малышева в Харькове и "Артём" - в Киеве, порту и расчетам ПВО в Одессе и по складу боеприпасов в ее окрестностях, а также по расположению иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне во Львовской области, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на данные своих товарищей из украинских регионов.В Харькове, по данным подпольщиков, был поражен входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ), в том числе выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ. По его словам, на момент ударов там находилось 15 единиц военной техники.Кроме того, удары поразили военные и инфраструктурные объекты в Киеве, в том числе завод "Артём" из одноименной госкорпорации, входящей – так же, как и харьковский завод Малышева - в концерн "Укроборонпром".Также, по информации подполья, были зафиксированы удары по Запорожью с последующей детонацией. Одесские подпольщики, продолжил он, подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях, включая позицию ПВО и порт.По данным подполья, во Львовской области ракетные удары пришлись по местам расположения иностранных наемников.Массированный удар по УкраинеВ пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти информировали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Запорожье, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты Украины.Позже Минобороны России сообщило, что за неделю по территории Украины было нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием, целями были объекты военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных, все назначенные объекты поражены.Как заявил на заседании СБ ООН помощник генерального секретаря организации по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари, удар в пятницу стал одним из крупнейших с февраля 2022 года.Места производства ракет и беспилотниковРоссия нанесла удары по местам, где ВСУ производили ракеты и беспилотники, пишет британская газета Economist со ссылкой на источник."Источник в украинской оборонной промышленности предполагает, что Россия наносила преимущественно удары по оборонным объектам. Некоторые из них были связаны с производством ракет и дронов. Атаки имели стратегическое значение для противника", — говорится в публикации.По информации издания, операция по уничтожению предприятий, выпускающих эти виды вооружений, может снизить потенциал ВСУ."Не могут противостоять"Российские ракетные удары наносились по западным вооружениям на украинских авиабазах, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".Как отметил эксперт, ключевая задача при военных операциях заключается в ликвидации складов противника с оружием, чем и занимается российская армия."Вторая задача — уничтожение ПВО. "Кинжалы" и "Искандеры" направлены на подрыв особо важных объектов, а конкретно — средств ПВО, таких как Patriot. Поэтому ракета, которая стоит два миллиона долларов, может уничтожить комплекс, который стоит миллиард долларов. Тем более их у нас ограниченное количество. <…> С помощью воздушной операции они добились того, что перезагрузили нашу систему ПВО, заставили выпустить дорогостоящие западные ракеты по дешевым целям", — пожаловался Стариков.По его словам, большая часть стратегических ударов наносилась по авиабазам, где расположены склады с оружием НАТО. При этом, как уточнил эксперт, системы противовоздушной обороны не могут противостоять такой тактике.

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https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html

https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919076054.html

https://ria.ru/20231230/obekt-1919075385.html

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Алексей Калабанов

украина, харьков, киев, олег стариков, сергей лебедев, валерий залужный, вооруженные силы украины, укроборонпром, оон