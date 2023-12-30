https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html

"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 31.12.2023

"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP, а также по аэродромам, на которых... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T11:24

2023-12-30T11:24

2023-12-31T01:59

украина

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолеты для их запуска, пишет журнал Military Watch Magazine."Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow / SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине", — отметили в статье.Массированный удар по объектам на территории Украины свидетельствует о том, что России удалось увеличить производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала спецоперации, говорится в материале."Это позволило стране (России. — Прим. ред.) значительно увеличить интенсивность ударов как по позициям на передовой, так и по объектам в крупных городах, находящихся в сотнях километрах от линии соприкосновения", — подчеркнули в публикации.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20231230/udary-1919098187.html

https://ria.ru/20231230/udar-1919092568.html

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