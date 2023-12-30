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"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 31.12.2023
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11:24 30.12.2023 (обновлено: 01:59 31.12.2023)
https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html
"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине - РИА Новости, 31.12.2023
"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине
Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP, а также по аэродромам, на которых... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-30T11:24
2023-12-31T01:59
украина
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолеты для их запуска, пишет журнал Military Watch Magazine."Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow / SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине", — отметили в статье.Массированный удар по объектам на территории Украины свидетельствует о том, что России удалось увеличить производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала спецоперации, говорится в материале."Это позволило стране (России. — Прим. ред.) значительно увеличить интенсивность ударов как по позициям на передовой, так и по объектам в крупных городах, находящихся в сотнях километрах от линии соприкосновения", — подчеркнули в публикации.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20231230/udary-1919098187.html
https://ria.ru/20231230/udar-1919092568.html
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украина, россия
Украина, Россия
"Цели поражены". В США раскрыли, что Россия уничтожила на Украине

MWM: Россия нанесла удар на Украине по складам с ракетами Storm Shadow и SCALP

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow / SCALP, а также по аэродромам, на которых находились самолеты для их запуска, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow / SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска. Таким образом, удары поразили ряд как стратегических, так и тактических целей по всей Украине", — отметили в статье.
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Массированный удар по объектам на территории Украины свидетельствует о том, что России удалось увеличить производство ракет в несколько раз по сравнению с периодом до начала спецоперации, говорится в материале.
"Это позволило стране (России. — Прим. ред.) значительно увеличить интенсивность ударов как по позициям на передовой, так и по объектам в крупных городах, находящихся в сотнях километрах от линии соприкосновения", — подчеркнули в публикации.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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