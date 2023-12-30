https://ria.ru/20231230/trevoga-1919193049.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T23:57

2023-12-30T23:57

2023-12-31T00:04

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги включили 23.46 мск в Житомирской области, после этого он также начал действовать в Винницкой, Ровненской и Хмельницкой областях. Ранее в Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия из минимум пяти взрывов.Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.

https://ria.ru/20231230/ultimatum-1919151520.html

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в мире, украина, хмельницкая область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины