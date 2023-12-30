https://ria.ru/20231230/tranzit_gaza-1919086020.html

В МИД назвали условие продолжения транзита газа через Украину

В МИД назвали условие продолжения транзита газа через Украину - РИА Новости, 30.12.2023

В МИД назвали условие продолжения транзита газа через Украину

Москва при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет учитывать наличие спроса у потребителей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T07:10

2023-12-30T07:10

2023-12-30T15:48

украина

россия

киев

дмитрий биричевский

газпром

нафтогаз украины

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет учитывать наличие спроса у потребителей, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский."При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", — сказал он.Биричевский напомнил, что в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении контракта."В этом контексте для нас самих встает вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" — сказал он.Дипломат также отметил, что вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках текущего контракта.При этом он напомнил, что марте 2022 года ЕС провозгласил курс на отказ от газа из России, который давал европейцам огромные конкурентные преимущества. Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".

https://ria.ru/20231121/gas-1910815964.html

https://ria.ru/20231109/gaz-1908460121.html

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украина, россия, киев, дмитрий биричевский, газпром, нафтогаз украины, евросоюз, экономика