В МИД назвали условие продолжения транзита газа через Украину
МИД: Россия учтет наличие спроса при решении вопроса транзита газа через Украину
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва при рассмотрении вопроса о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года будет учитывать наличие спроса у потребителей, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
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"При планировании поставок природного газа в России естественным образом принимаются в расчет такие факторы, как наличие спроса у потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры. Именно этой логикой, как я полагаю, будут руководствоваться и при рассмотрении вопроса о продолжении украинского транзита", — сказал он.
Биричевский напомнил, что в Киеве заявляли о незаинтересованности в продлении контракта.
"В этом контексте для нас самих встает вопрос: "Означает ли отказ от транзита газа через территорию Украины в следующем году лишение Киева доходов от него?" — сказал он.
Дипломат также отметил, что вне зависимости от политической конъюнктуры российские компании стремятся исправно выполнять все свои обязательства перед контрагентами в Европе по поставкам энергоресурсов, в том числе в рамках текущего контракта.
При этом он напомнил, что марте 2022 года ЕС провозгласил курс на отказ от газа из России, который давал европейцам огромные конкурентные преимущества.
Москва и Киев в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Контракт истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор.
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку".