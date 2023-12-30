https://ria.ru/20231230/tramp-1919071871.html

Американские эксперты оценили ситуацию с отстранением Трампа от праймериз

Американские эксперты оценили ситуацию с отстранением Трампа от праймериз - РИА Новости, 30.12.2023

Американские эксперты оценили ситуацию с отстранением Трампа от праймериз

Американские эксперты назвали снятие бывшего президента США Дональда Трампа с предварительных выборов республиканцев в штатах Мэн и Колорадо пародией и развалом РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:37

2023-12-30T00:37

2023-12-30T00:37

сша

колорадо

мэн (штат)

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Американские эксперты назвали снятие бывшего президента США Дональда Трампа с предварительных выборов республиканцев в штатах Мэн и Колорадо пародией и развалом демократии. "Суть в том, что американская демократия разваливается", - заявил РИА Новости историк конституции и политический комментатор Дэн Лазар. По его словам, "ситуация отрицательная, как ни смотри". "Если верховный суд США оставляет в силе решения штатов Колорадо и Мэн, другие штаты могут последовать этому примеру и дисквалифицировать Трампа - лидирующего кандидата; сколько американцев примут его поражение на выборах? Или вице-губернатор Техаса Дэн Матрик исполнит свою угрозу и запретит (действующему президенту США Джо - ред.) Байдену участвовать в выборах в штате, тогда "сонного Джо" могут исключить и в других штатах", - предположил эксперт. "Или верховный суд отменит решения штатов, тем самым остальные 48 получат сигнал о недопустимости подобных махинаций. Демократы возмутятся тем, что суд действует в противоречии с 14-й поправкой, назовут эти действия захватом власти неоконфедератов, поскольку Трамп назначил троих из шести консервативных судей в высшей инстанции. Если он победит, удар по легитимности будет огромным, политическая нестабильность усугубится", - добавил Лазар. По мнению эксперта, "избирательная система США устарела и требует пересмотра, которого не допустит конституционная система". При этом, как заявил РИА Новости историк Брюс де Торрес, на фоне действий руководства Мэна и Колорадо большинство жителей США может поверить, что государственные институты прогнили, а на смену провалившемуся американскому эксперименту должно прийти нечто иное. "Это пародия. Трамп не был осужден за восстание ни по одному делу. Если процесс продолжится, ничего хорошего из этого не выйдет", - сказал он. "Мы сжимаемся от страха, показывая собственную слабость, погружаемся в ненависть к самим себе и проецируем ее на других, разделенных в войне всех против всех, к которой побуждают наши повелители", - добавил эксперт. Профессор юридического факультета университета Джорджа Мэйсона Фрэнк Бакли заявил со своей стороны, что не сомневается в отмене решений Мэна и Колорадо в верховном суде. Ранее Трампа не допустили до участия в праймериз республиканцев в Колорадо и Мэне, которые намечены на 5 марта с сертификацией кандидатов 5 января. Чиновники при этом отмечали, что если решение не утвердит верховный суд США, политик сможет участвовать в первичных выборах. Основанием для снятия Трампа с праймериз, по итогам которых республиканцы выбирают своего кандидата в президенты в 2024 году, колорадские судьи посчитали его якобы причастность к "мятежу" - штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни людей в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231229/tramp-1918867352.html

https://ria.ru/20231223/tramp-1917618466.html

https://ria.ru/20231221/shtab-1917231712.html

сша

колорадо

мэн (штат)

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сша, колорадо, мэн (штат), дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире