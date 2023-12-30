https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

"Серпом по НАТО". Эти ракеты Запад так и не научился отслеживать

"Серпом по НАТО". Эти ракеты Запад так и не научился отслеживать - РИА Новости, 30.12.2023

"Серпом по НАТО". Эти ракеты Запад так и не научился отслеживать

Ровно 35 лет назад, 30 декабря 1988-го, на боевое дежурство заступил первый полк, вооруженный РТ-2ПМ "Тополь" (по классификации НАТО SS-25 Sickle — "Серп"). Эти РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:11

безопасность

сша

ссср

ракетные войска стратегического назначения

московский институт теплотехники

минский автомобильный завод

р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 35 лет назад, 30 декабря 1988-го, на боевое дежурство заступил первый полк, вооруженный РТ-2ПМ "Тополь" (по классификации НАТО SS-25 Sickle — "Серп"). Эти комплексы — последняя "ядерная дубина", разработанная в СССР. В следующем году их планируют полностью вывести из эксплуатации. Об истории этого оружия и чем его заменят — в материале РИА Новости.Мобильное решениеВ середине 1970-х США получили межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III с повышенной точностью: круговое вероятное отклонение не превышало 200 метров. Американцы могли прицельно бить по шахтам советских МБР, чьи координаты хорошо известны благодаря мощной спутниковой группировке. В случае войны СССР рисковал остаться без ядерного арсенала. В Москве осознавали угрозу, и оборонке поручили решить эту проблему.Московский институт теплотехники (МИТ) приступил к созданию принципиально нового комплекса на основе трехступенчатой МБР, которую планировали разместить не в стационарной шахте, а на мобильной пусковой установке. Расчет был прост: противник никак не успеет отследить маршруты сразу десятков платформ. Искать подвижный "Тополь" в уральских лесах или сибирской тайге — все равно что иголку в стоге сена.Спецмашину, способную выдержать тяжелую ракету, разрабатывали Минский завод колесных тягачей и производственное объединение "Баррикады". В результате появился грузовик МАЗ-7917 на базе неполноприводного семиосного шасси с 710-сильным двигателем. Тягач разгонялся до 40 километров в час и преодолевал без дозаправки около 400 километров.Испытывали МБР с осени 1982-го до конца 1984-го. Выполнили 12 пусков. В местах постоянной дислокации и на маршрутах патрулирования возводили стационарные сооружения и временные укрытия. Наконец, в июле 1985 года первый дивизион грунтовых "Тополей" встал на опытное боевое дежурство в Йошкар-Оле. Официально на вооружение комплекс приняли 1 декабря 1988-го.Гарантия возмездияУ РТ-2ПМ три маршевых ступени. Полная масса превышает 45 тонн. Инерциальная система управления контролирует полет, предстартовую подготовку и пуск. Ракета помещается в герметичный транспортно-пусковой контейнер длиной 22,3 метра на весь срок эксплуатации. Внутри поддерживается постоянная температура и влажность — в таком состоянии изделие сохраняется десятки лет.МБР твердотопливная. Ее гораздо быстрее готовить к старту, чем жидкостную, она куда проще в эксплуатации и экологически безопасна. Моноблочная термоядерная головная часть оснащена высокоскоростным неуправляемым боевым блоком. Дальность — 11 тысяч километров, то есть достает до любой точки континентальной части США.Для запуска установку вывешивают на домкратах и горизонтируют. Старт производят после подъема контейнера в вертикальное положение с помощью порохового аккумулятора давления, размещаемого в транспортно-пусковом контейнере, — это так называемый минометный старт.ПГРК "Тополь" выгодно отличался от предшественников — комплексов "Темп-2С" и "Пионер" — маневренностью, степенью маскировки. Была возможность пуска с заранее подготовленных точек маршрута — это повышало живучесть. Более совершенное боевое оснащение и высокая точность позволяли использовать установку для решения любой стратегической задачи.К 1999 году в РВСН было уже более 360 единиц. Массовое развертывание этих ракет гарантировало России ответный удар даже в случае уничтожения подавляющего большинства шахтных МБР.На смену ветеранамВ конце 1990-х запустили серийное производство "Тополя-М" с более современной МБР РС-2ПМ2. Она крупнее и тяжелее, тягач пришлось дорабатывать. Машина получила восьмую ведущую ось.Модернизированная ракета точнее, менее уязвима к системам ПРО, может маневрировать в полете и устойчива к электромагнитным импульсам. Кроме того, каждая РС-2ПМ2 несет комплект ложных целей, чтобы еще больше запутать противника.К началу 2010-х производство "Тополя-М" свернули. Промышленность сосредоточилась на комплексе РС-24 "Ярс". Эта ракета несет сразу четыре боевых блока увеличенной мощности и дальности. Кроме того, есть система пересчета полетных заданий, что позволяет запускать ракету с любой точки маршрута патрулирования, не привязываясь к заранее назначенным позициям.РС-24 "Ярс" — главная ударная сила РВСН. По данным из открытых источников, на боевом дежурстве стоит более ста комплексов как в мобильном, так и в шахтном исполнении. А 1 сентября 2023-го наземную компоненту ядерной триады усилила новейшая МБР РС-28 "Сармат" тяжелого класса.Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра. Доставляет к цели от десяти до 15 боезарядов в зависимости от их мощности.РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха, что делает их неуязвимыми для любых существующих и перспективных систем ПРО.Ожидается, что "Сармат" заменит в РВСН тяжелые Р-36М2 "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"), стоявшие на вооружении с 1988-го. Этот комплекс располагает самой мощной на сегодня МБР в мире.

https://ria.ru/20231219/avangard-1916707035.html

https://ria.ru/20231216/rvsn-1916137477.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, ссср, ракетные войска стратегического назначения, московский институт теплотехники, минский автомобильный завод, р-36м2 "воевода" (ракетный комплекс)