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РДК* внесли в список террористических организаций - РИА Новости, 30.12.2023
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15:25 30.12.2023 (обновлено: 16:04 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html
РДК* внесли в список террористических организаций
РДК* внесли в список террористических организаций - РИА Новости, 30.12.2023
РДК* внесли в список террористических организаций
ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:25
2023-12-30T16:04
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета".&quot;Русский добровольческий корпус&quot;*, боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории России&quot;, — указали в материале.Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря."Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы — 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности", — пишет газета.РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20231031/simvolika-1906389787.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
РДК* внесли в список террористических организаций

"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета".
«

"Русский добровольческий корпус"*, боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории России", — указали в материале.

Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря.
"Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы — 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности", — пишет газета.
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РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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