РДК* внесли в список террористических организаций
"Русский добровольческий корпус" внесли в список террористических организаций
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета".
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"Русский добровольческий корпус"*, боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории России", — указали в материале.
Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря.
"Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы — 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности", — пишет газета.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.