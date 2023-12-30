https://ria.ru/20231230/terrorizm-1919131476.html

РДК* внесли в список террористических организаций

РДК* внесли в список террористических организаций - РИА Новости, 30.12.2023

РДК* внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:25

2023-12-30T15:25

2023-12-30T16:04

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ФСБ внесла "Русский добровольческий корпус"* в список террористических организаций, сообщило издание "Российская газета"."Русский добровольческий корпус"*, боевики которого воюют на стороне украинских националистов против российских войск, официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории России", — указали в материале.Организацию признал террористической Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, решение вступило в силу 2 декабря."Также в ноябре Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК* и организатора мартовской атаки на брянские села Дениса Капустина** к пожизненному лишению свободы — 39-летнего Капустина** признали виновным в госизмене и террористической деятельности", — пишет газета.РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и военной разведкой Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Капустин** в интервью немецкой газете Bild заявлял, что украинские власти поддерживают боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20231031/simvolika-1906389787.html

https://ria.ru/20231127/kapustin-1912098751.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия