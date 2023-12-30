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Депутат Госдумы: стиль Киева — устраивать теракты в праздники - РИА Новости, 30.12.2023
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19:22 30.12.2023 (обновлено: 20:31 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/terakt-1919171594.html
Депутат Госдумы: стиль Киева — устраивать теракты в праздники
Депутат Госдумы: стиль Киева — устраивать теракты в праздники - РИА Новости, 30.12.2023
Депутат Госдумы: стиль Киева — устраивать теракты в праздники
Устраивание терактов во время праздников является стилем украинской власти, прокомментировал удар ВСУ по Белгороду вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T19:22
2023-12-30T20:31
киев
шолбан кара-оол
госдума рф
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Устраивание терактов во время праздников является стилем украинской власти, прокомментировал удар ВСУ по Белгороду вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены. "Приграничные регионы держат удар. Много трудностей достается Белгородчине... Укронацисты обстреляли елку в центре города, где играли дети. Бить по беззащитным мирным гражданам - то, чем они занимаются с 2014 года. Подлый стиль укронацистов - устраивать теракты во время праздников", - написал он в своем Telegram-канале.
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киев, шолбан кара-оол, госдума рф, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), массированный обстрел центра белгорода
Киев, Шолбан Кара-оол, Госдума РФ, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Массированный обстрел центра Белгорода
Депутат Госдумы: стиль Киева — устраивать теракты в праздники

Депутат ГД Шолбан Кара-оол: стиль Киева — устраивать теракты в праздники

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк Шолбан Кара-оол
Шолбан Кара-оол - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Шолбан Кара-оол . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Устраивание терактов во время праздников является стилем украинской власти, прокомментировал удар ВСУ по Белгороду вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших. Как передавал корреспондент РИА Новости, сирена звучала как минимум 10 минут. По последним данным МЧС, погибли 10 человек, 45 ранены.
«
"Приграничные регионы держат удар. Много трудностей достается Белгородчине... Укронацисты обстреляли елку в центре города, где играли дети. Бить по беззащитным мирным гражданам - то, чем они занимаются с 2014 года. Подлый стиль укронацистов - устраивать теракты во время праздников", - написал он в своем Telegram-канале.
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КиевШолбан Кара-оолГосдума РФВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Массированный обстрел центра Белгорода
 
 
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