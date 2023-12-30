https://ria.ru/20231230/terakt-1919124842.html
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году - РИА Новости, 30.12.2023
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году
Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:32
2023-12-30T14:32
2023-12-30T14:32
волгоград
дзержинский район
теракт на вокзале в волгограде (2013)
общество
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ВОЛГОГРАД, 30 дек – РИА Новости. Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу пресс-служба городской думы. В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй теракт был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе №15А в Дзержинском районе города, погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В пятницу волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года. В субботу жители города вспоминают погибших при подрыве троллейбуса на улице Качинцев. По информации думы, на месте трагедии 30 декабря 2013 года в эту субботу прошел траурный митинг. "Десятки жителей города - близкие и родные погибших пассажиров, общественники, представители силовых структур и власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку", - говорится в сообщении властей.
https://ria.ru/20231229/terakt-1918955691.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, дзержинский район, теракт на вокзале в волгограде (2013), общество
Волгоград, Дзержинский район, Теракт на вокзале в Волгограде (2013), Общество
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе десять лет назад