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В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году - РИА Новости, 30.12.2023
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14:32 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/terakt-1919124842.html
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году - РИА Новости, 30.12.2023
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году
Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:32
2023-12-30T14:32
волгоград
дзержинский район
теракт на вокзале в волгограде (2013)
общество
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ВОЛГОГРАД, 30 дек – РИА Новости. Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу пресс-служба городской думы. В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй теракт был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе №15А в Дзержинском районе города, погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В пятницу волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года. В субботу жители города вспоминают погибших при подрыве троллейбуса на улице Качинцев. По информации думы, на месте трагедии 30 декабря 2013 года в эту субботу прошел траурный митинг. "Десятки жителей города - близкие и родные погибших пассажиров, общественники, представители силовых структур и власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку", - говорится в сообщении властей.
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волгоград, дзержинский район, теракт на вокзале в волгограде (2013), общество
Волгоград, Дзержинский район, Теракт на вокзале в Волгограде (2013), Общество
В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе в 2013 году

В Волгограде почтили память погибших в теракте в троллейбусе десять лет назад

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвечи и цветы
Свечи и цветы - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОЛГОГРАД, 30 дек – РИА Новости. Жители Волгограда почтили память погибших в результате теракта в троллейбусе 30 декабря 2013 года, возложив цветы на месте трагедии, сообщает в субботу пресс-служба городской думы.
В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 взрыв прогремел на железнодорожном вокзале. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй теракт был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе №15А в Дзержинском районе города, погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В пятницу волгоградцы зажгли поминальные свечи и возложили цветы в память о погибших в теракте на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года. В субботу жители города вспоминают погибших при подрыве троллейбуса на улице Качинцев. По информации думы, на месте трагедии 30 декабря 2013 года в эту субботу прошел траурный митинг.
"Десятки жителей города - близкие и родные погибших пассажиров, общественники, представители силовых структур и власти, депутаты возложили цветы к памятному знаку", - говорится в сообщении властей.
Теракт на железнодорожном вокзале в Волгограде. 2013 год - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Волгограде почтили память погибших десять лет назад в теракте на вокзале
29 декабря, 13:41
 
ВолгоградДзержинский районТеракт на вокзале в Волгограде (2013)Общество
 
 
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