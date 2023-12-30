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Россия активизирует продвижение броневиков "Тайфун" на экспорт - РИА Новости, 30.12.2023
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03:17 30.12.2023 (обновлено: 03:18 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/tayfun-1919078137.html
Россия активизирует продвижение броневиков "Тайфун" на экспорт
Россия активизирует продвижение броневиков "Тайфун" на экспорт - РИА Новости, 30.12.2023
Россия активизирует продвижение броневиков "Тайфун" на экспорт
Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО "Ремдизель" в 2024 году намерено увеличить свое присутствие на зарубежных рынках - началом станет... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T03:17
2023-12-30T03:18
саудовская аравия
индия
вьетнам
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО "Ремдизель" в 2024 году намерено увеличить свое присутствие на зарубежных рынках - началом станет продвижение на экспорт броневиков семейства "Тайфун", такая инициатива обусловлена ростом интереса к этой технике за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "В 2024 году мы планируем значительно активизироваться по "экспортному" направлению. Если раньше мы показывали наши "Тайфуны" в основном на форуме "Армия" и максимум одном зарубежном салоне в год, то в этот раз мы подали заявки на участие практически во всех международных выставках, где заявил свое участие Рособоронэкспорт", - рассказали в "Ремдизеле". Собеседник агентства отметил, что первыми зарубежными выставками для новых моделей "Тайфунов" в наступающем году станут WDS в Саудовской Аравии и Defexpo-2024 в Индии. Ожидается, что на саудовском салоне будет представлен бронеавтомобиль "Титан", отвечающий задачам подразделений спецназа, а на индийском – "Феникс" (полностью "импортозамещенная" версия "Тайфуна-К53949"). Кроме того, "Тайфуны" планируют "приехать" на выставки во Вьетнам и оружейные салоны стран СНГ. "Мы находимся во взаимодействии с Рособоронэкспортом, который полностью поддерживает нашу инициативу наращивать "экспортную составляющую". Это решение не случайно, оно обусловлено значительно выросшим интересом зарубежных партнеров - они хотят как приобрести "Тайфуны" в различных модификациях у нас, так и локализовать у себя их производство. Сегодня спрос инозаказчиков даже превышает возможное предложение "Ремдизеля", - подчеркнули на предприятии. АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".
https://ria.ru/20231127/dron-1912008061.html
саудовская аравия
индия
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саудовская аравия, индия, вьетнам, рособоронэкспорт
Саудовская Аравия, Индия, Вьетнам, Рособоронэкспорт
Россия активизирует продвижение броневиков "Тайфун" на экспорт

"Ремдизель": в 2024 году начнется активное продвижение "Тайфунов" на экспорт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль 4386 "Тайфун"
Бронеавтомобиль 4386 Тайфун - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бронеавтомобиль 4386 "Тайфун". Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предприятие-производитель российских бронеавтомобилей АО "Ремдизель" в 2024 году намерено увеличить свое присутствие на зарубежных рынках - началом станет продвижение на экспорт броневиков семейства "Тайфун", такая инициатива обусловлена ростом интереса к этой технике за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"В 2024 году мы планируем значительно активизироваться по "экспортному" направлению. Если раньше мы показывали наши "Тайфуны" в основном на форуме "Армия" и максимум одном зарубежном салоне в год, то в этот раз мы подали заявки на участие практически во всех международных выставках, где заявил свое участие Рособоронэкспорт", - рассказали в "Ремдизеле".
Собеседник агентства отметил, что первыми зарубежными выставками для новых моделей "Тайфунов" в наступающем году станут WDS в Саудовской Аравии и Defexpo-2024 в Индии.
Ожидается, что на саудовском салоне будет представлен бронеавтомобиль "Титан", отвечающий задачам подразделений спецназа, а на индийском – "Феникс" (полностью "импортозамещенная" версия "Тайфуна-К53949").
Кроме того, "Тайфуны" планируют "приехать" на выставки во Вьетнам и оружейные салоны стран СНГ.
"Мы находимся во взаимодействии с Рособоронэкспортом, который полностью поддерживает нашу инициативу наращивать "экспортную составляющую". Это решение не случайно, оно обусловлено значительно выросшим интересом зарубежных партнеров - они хотят как приобрести "Тайфуны" в различных модификациях у нас, так и локализовать у себя их производство. Сегодня спрос инозаказчиков даже превышает возможное предложение "Ремдизеля", - подчеркнули на предприятии.
АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".
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Саудовская АравияИндияВьетнамРособоронэкспорт
 
 
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