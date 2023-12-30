https://ria.ru/20231230/su-25-1919081759.html
ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:04
2023-12-30T05:04
2023-12-30T12:14
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. По данным ведомства, удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. "По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html
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Боевая работа штурмовиков Су-25 на Донецком направлении
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Видео Минобороны.
2023-12-30T05:04
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РИА Новости
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Су-25 ВКС России поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ