https://ria.ru/20231230/stsenariy-1919096589.html

Кошмарный сценарий. СМИ раскрыли, что ждет Украину после российских ударов

Кошмарный сценарий. СМИ раскрыли, что ждет Украину после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023

Кошмарный сценарий. СМИ раскрыли, что ждет Украину после российских ударов

Украинские политики сомневаются, что страна сможет удерживать территории после ударов России, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:43

2023-12-30T09:43

2023-12-30T16:45

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские политики сомневаются, что страна сможет удерживать территории после ударов России, пишет Foreign Policy."Это был кошмарный сценарий, которого украинские и западные официальные лица опасались уже несколько месяцев", — говорится в материале.Как отметили журналисты, после ударов по военным объектам украинские чиновники задаются вопросом, как долго они смогут удерживать территорию.Обозреватели подчеркнули, что маневры российских военных на востоке Украины и отсутствие западной поддержки могут привести к новым земельным потерям Киева."Это очень тяжело для нас, потому что мы платим тысячами жизней за каждый километр. Они уже захватывают новые территории. Посмотрите на карту", — цитируют авторы статьи слова народного депутата Украины Александры Устиновой.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231230/udary-1919090500.html

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в мире, украина, россия, киев, политика