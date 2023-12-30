"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине
Экономист Вольф: катастрофа на Украине пугает Байдена
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
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"Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое", — утверждает эксперт.
По словам специалиста, Белый дом сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты и предположения оказались ошибочными, а результат боевых действий оказался не таким, каким его хотела бы видеть администрация Байдена.
Провал на Украине, а также ущерб от американской поддержки Израиля в войне c ХАМАС будут иметь серьезные последствия для Вашингтона, считает Вольф.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.