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"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
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10:34 30.12.2023 (обновлено: 17:12 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/strakh-1919100821.html
"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине
"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 30.12.2023
"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине
Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:34
2023-12-30T17:12
в мире
украина
сша
джо байден
джейк салливан
джон кирби
ситуация в днр и лнр
политика
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое&quot;, — утверждает эксперт.По словам специалиста, Белый дом сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты и предположения оказались ошибочными, а результат боевых действий оказался не таким, каким его хотела бы видеть администрация Байдена.Провал на Украине, а также ущерб от американской поддержки Израиля в войне c ХАМАС будут иметь серьезные последствия для Вашингтона, считает Вольф.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
https://ria.ru/20231230/stsenariy-1919096589.html
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в мире, украина, сша, джо байден, джейк салливан, джон кирби, ситуация в днр и лнр, политика
В мире, Украина, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Джон Кирби, Ситуация в ДНР и ЛНР, Политика
"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине

Экономист Вольф: катастрофа на Украине пугает Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме
Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое", — утверждает эксперт.

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По словам специалиста, Белый дом сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты и предположения оказались ошибочными, а результат боевых действий оказался не таким, каким его хотела бы видеть администрация Байдена.
Провал на Украине, а также ущерб от американской поддержки Израиля в войне c ХАМАС будут иметь серьезные последствия для Вашингтона, считает Вольф.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
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"Что делать?" В Киеве сделали шокирующее заявление после российских ударов
Вчера, 08:47
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденДжейк СалливанДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНРПолитика
 
 
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