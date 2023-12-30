https://ria.ru/20231230/strakh-1919100821.html

"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине

"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 30.12.2023

"Провал". В США сообщили о страхе Байдена из-за катастрофы на Украине

Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:34

2023-12-30T10:34

2023-12-30T17:12

в мире

украина

сша

джо байден

джейк салливан

джон кирби

ситуация в днр и лнр

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468960_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_840546563d5ffffba7f7d7112aed2412.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента США Джо Байдена пугают последствия его провала на Украине, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Их будущее, то есть будущее Байдена, Блинкена, Джейка Салливана и других главных советников, теперь находится под вопросом. Они связаны с феерическим внешнеполитическим провалом. В прошлом подобные неудачи стоили людям репутации и политического будущего. И я думаю, что они очень боятся — и вполне справедливо, — что с ними может произойти то же самое", — утверждает эксперт.По словам специалиста, Белый дом сделал ставку на Украину в конфликте с Россией, но в итоге все его расчеты и предположения оказались ошибочными, а результат боевых действий оказался не таким, каким его хотела бы видеть администрация Байдена.Провал на Украине, а также ущерб от американской поддержки Израиля в войне c ХАМАС будут иметь серьезные последствия для Вашингтона, считает Вольф.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.

https://ria.ru/20231230/stsenariy-1919096589.html

https://ria.ru/20231230/udary-1919090500.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, джейк салливан, джон кирби, ситуация в днр и лнр, политика