https://ria.ru/20231230/starets-1917989467.html

"Если любишь Родину — молчи". Кто убил самого загадочного русского "старца"

"Если любишь Родину — молчи". Кто убил самого загадочного русского "старца" - РИА Новости, 30.12.2023

"Если любишь Родину — молчи". Кто убил самого загадочного русского "старца"

Спаситель России или талантливый аферист, святой или конокрад — личность Григория Распутина до сих пор окружают тайны. Особенно много вопросов к обстоятельствам РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:00

2023-12-30T08:11

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Спаситель России или талантливый аферист, святой или конокрад — личность Григория Распутина до сих пор окружают тайны. Особенно много вопросов к обстоятельствам его гибели. О том, кому это было выгодно, — в материале РИА Новости."Поеду к Маленькому"Около полудня 30 декабря 1916-го один из прохожих заметил на парапете Петровского моста пятна крови. Тотчас направился к ближайшему посту городового и обо всем рассказал. Вызванный на место происшествия офицер заметил неподалеку мужской ботинок. Сведения немедленно передали директору департамента полиции Алексею Васильеву.Тот с самого утра был как на иголках. В должности всего пару месяцев — и сразу серьезное происшествие. Без конца звонил телефон, и все "высокие господа". Министр внутренних дел Протопопов по личному указанию императрицы требовал: "Как можно скорее! В кратчайшие сроки!"Неудивительно: пропал Григорий Распутин. Со вчерашнего вечера — никаких известий. В голове у Васильева мелькнула мысль: "Кровь на парапете, ботинок рядом, исчезновение "старца" — не связано ли все это?"К тому же и врагов у столь одиозной личности было немало. Крестьянин из Тобольской губернии долгое время ходил по святым местам, пока в 1905-м не приехал в Петербург. В столице его стали приглашать на светские мероприятия. А на одном из раутов даже представили царской семье. Тут и проявились необычные способности "сибирского старца": он якобы мог облегчать страдания юного наследника престола, страдающего гемофилией.До Первой мировой Распутин играл важную роль только в пределах императорских покоев. Николай II видел в нем гарантию, что болезненный царевич Алексей будет жив и здоров. Все изменилось с началом войны. В августе 1915-го русская армия терпела поражения. Император принял на себя верховное командование и уехал в Могилев. За старшую фактически осталась его супруга Александра Федоровна, не имевшая опыта правления. В это же время обострилась болезнь наследника. Влияние "старца" усилилось.В народе пошли слухи, что всему виной "проклятый конокрад" (Распутин по молодости промышлял кражей лошадей) и "императрица-немка" — вместе они ведут Россию в пропасть. Зрело недовольство и в высшем свете. Взявшийся из ниоткуда "отец Григорий", который, правда, не был священником, вдруг оттеснил от царя всех верных министров.Оставалось лишь понять, кто из высокородных поднял руку на "божьего человека". Алексей Васильев спешно собрал показания родных и окружения Распутина. "Я в семь часов вечера вышла из нашей квартиры и возвратилась около одиннадцати. Когда я уходила спать, отец мне сказал, что ночью он уедет в гости к Маленькому", — рассказывала дочь Матрена.О странном намерении вспоминала и горничная Екатерина Потеркина. "Барин" долго лежал на кровати в косоворотке и сапогах, а затем спустился в кухню — попросил застегнуть ему рубашку. В этот момент раздался звонок с черного хода. Хозяин сам открыл дверь. "Никого нет?" — спросил гость. "Никого", — последовал ответ."Я в это время находилась за перегородкой кухни <…> и <…> видела, что пришел Маленький, то есть известный мне как муж княгини Ирины Александровны. Вскоре Распутин стал выходить, <…> я в это время лежала уже в постели. Григорий Ефимович тихо сказал, что парадную дверь он запер, выйдет через черный ход и этим же ходом и вернется", — свидетельствовала Потеркина."Изо рта шла пена и кровь"Супруг Ирины Александровны с ласковым прозвищем — не кто иной, как князь Феликс Юсупов. Но одних показаний домашних Григория Ефимовича было недостаточно, чтобы подозревать столь важную особу. Между тем в распоряжении полиции оказался рапорт городового Степана Власюка. С 29 на 30 декабря он нес службу как раз в районе княжеского дворца на Мойке.Около четырех часов ночи он услышал выстрелы: один, другой, третий. Полицейский поспешил к особняку — стреляли, кажется, оттуда. У парадного входа встретил дворецкого. Тот спокойно объяснил: господа по неосторожности застрелили собаку, только и всего. Осмотрев двор, Власюк собрался уходить. Но слуга пригласил его внутрь.Навстречу вышел сам хозяин — Юсупов и незнакомый человек в военной форме. Он представился членом Государственной думы Пуришкевичем и спросил гостя, русский ли тот, верит ли в Бога, чтит ли царя."А про Распутина слышал и знаешь?" — вспоминал далее Власюк. — Я заявил, что его не знаю, но слышал о нем. Неизвестный тогда сказал: "Вот он (Распутин. — Прим. ред.) погиб, и если ты любишь Царя и Родину, то должен об этом молчать. <…> Теперь можешь идти". Я повернул и пошел на свой пост".Тем временем родные подтвердили: найденный у Петровского моста ботинок принадлежал "старцу". Для полноты картины оставалось найти труп. С большим трудом водолазы достали со дна Невы обезображенное тело: руки и ноги связаны веревками, к ногам прикреплена цепь — чтобы не всплыл.Все сходилось. Юсупов сперва отрицал причастность к убийству, однако спустя годы изложил в мемуарах подробности той страшной ночи. Эта версия и стала канонической. В заговоре, помимо Феликса Феликсовича, участвовали четверо: Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, поручик Сергей Сухотин и доктор Станислав Лазоверт.Как утверждал Юсупов, он лично пригласил Распутина к себе во дворец, пообещав познакомить с красавицей женой. Остальные имитировали наверху шумную вечеринку. Гостя проводили в подвал и предложили отведать великолепной мадеры и пирожных. В угощение доктор Лазаверт заранее добавил цианистый калий.Распутин поначалу отказался: "Не буду, они сладкие". Затем съел несколько птифуров. Но яд не подействовал. В панике Юсупов убежал наверх, схватил револьвер и вернулся. Выстрел в спину — и "старец" упал замертво. Однако через несколько минут случилось то, чего никто не ожидал."Он резким движением вскочил на ноги. Изо рта шла пена. Закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь", — вспоминал Юсупов.В таком состоянии Распутин якобы выбежал из дворца и попытался скрыться. На улице двумя выстрелами в спину его добил Пуришкевич. После этого и появился городовой Власюк.Жертва большой игрыК версии Юсупова есть вопросы. Например, в окружении Григория Ефимовича хорошо знали: он придерживался строгой диеты и не ел сладкого. Это, мол, вредило его чудесным способностям.Кроме того, из показаний убийц ясно, что в жертву попали три пули — одна Юсупова и две Пуришкевича. Оба стреляли в спину. А на полицейских фотографиях трупа отчетливо видны огнестрельные раны, одна из которых — посреди лба.Судебно-медицинский эксперт Дмитрий Косоротов, проводивший вскрытие, привел в воспоминаниях любопытную подробность."Первая пуля, — писал он, — попала в левую часть груди и прошла через желудок и печень. Вторая вошла сзади, в правую часть спины, и попала в почку. Третья пробила лоб и вошла в мозг. При этом все три были выпущены из оружия разного калибра".Выходит, стреляли трое. Но кто был третьим?Долгое время историки считали, что это был князь Дмитрий Павлович. Офицер лейб-гвардии Конного полка, герой Восточно-Прусской операции 1914-го, он стрелял куда более метко, чем никогда не служивший в армии Пуришкевич. А значит, пулю, которая убила Распутина, выпустил двоюродный брат государя.Спустя почти сто лет после событий той декабрьской ночи 1916-го британские специалисты — отставной сыщик Скотленд-Ярда Ричард Каллен и историк Эндрю Кук организовали собственное расследование. И пришли к выводу, что к убийству "старца" причастен англичанин Освальд Рейнер — агент Секретной разведывательной службы, предтечи МИ-6."Первый аргумент в пользу этой версии — давняя дружба Рейнера с Юсуповым. Они были знакомы еще со времен учебы князя в Оксфордском университете. Во-вторых, анализ единственной извлеченной пули показал: она была выпущена из английского армейского револьвера", — говорится в заключении Каллена и Кука.Основной же мотив, по их мнению, был такой: "Британия опасалась, что Распутин, пользуясь своим влиянием на Николая II и его супругу, склонит государя заключить сепаратный мир с Германией".Противники этой точки зрения объясняют: заговорщики действовали настолько непрофессионально, оставили множество улик — вряд ли при этом можно скрыть присутствие еще одного участника. Возражение обоснованное. Тем более что Рейнер уехал из России в 1920-м и никогда не вспоминал о тех событиях.Но вот интересная деталь: на склоне лет британец сжег весь свой архив и, возможно, унес секрет смерти Распутина в могилу. Одно из самых громких убийств XX века так и осталось нераскрытым.

https://ria.ru/20231104/svyatynya-1907291593.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, санкт-петербург, могилев, григорий распутин, скотленд-ярд, оксфордский университет, аналитика - религия и мировоззрение