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В штате Коннектикут прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023
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00:58 30.12.2023
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В штате Коннектикут прогремел взрыв
В штате Коннектикут прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023
В штате Коннектикут прогремел взрыв
Власти города Бриджпорт (штат Коннектикут) сообщили о взрыве и пожаре; местные СМИ пишут о трех пострадавших. РИА Новости, 30.12.2023
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Власти города Бриджпорт (штат Коннектикут) сообщили о взрыве и пожаре; местные СМИ пишут о трех пострадавших. В городском аккаунте в соцсети Х сообщается о взрыве и пожаре. При этом не уточняется, что именно стало причиной ЧП и что именно взорвалось. "Местным жителям рекомендуется оставаться дома", - пишут власти. Местный телеканал NBC со ссылкой на представителя больницы сообщает о трех пострадавших.
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коннектикут, nbc, в мире
Коннектикут, NBC, В мире
В штате Коннектикут прогремел взрыв

Власти города Бриджпорт в Коннектикуте сообщили о взрыве и последующем пожаре

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Власти города Бриджпорт (штат Коннектикут) сообщили о взрыве и пожаре; местные СМИ пишут о трех пострадавших.
В городском аккаунте в соцсети Х сообщается о взрыве и пожаре. При этом не уточняется, что именно стало причиной ЧП и что именно взорвалось.
"Местным жителям рекомендуется оставаться дома", - пишут власти.
Местный телеканал NBC со ссылкой на представителя больницы сообщает о трех пострадавших.
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