https://ria.ru/20231230/ssha-1919072997.html

В штате Коннектикут прогремел взрыв

В штате Коннектикут прогремел взрыв - РИА Новости, 30.12.2023

В штате Коннектикут прогремел взрыв

Власти города Бриджпорт (штат Коннектикут) сообщили о взрыве и пожаре; местные СМИ пишут о трех пострадавших. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:58

2023-12-30T00:58

2023-12-30T00:58

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Власти города Бриджпорт (штат Коннектикут) сообщили о взрыве и пожаре; местные СМИ пишут о трех пострадавших. В городском аккаунте в соцсети Х сообщается о взрыве и пожаре. При этом не уточняется, что именно стало причиной ЧП и что именно взорвалось. "Местным жителям рекомендуется оставаться дома", - пишут власти. Местный телеканал NBC со ссылкой на представителя больницы сообщает о трех пострадавших.

https://ria.ru/20231129/vzryv-1912738222.html

коннектикут

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коннектикут, nbc, в мире