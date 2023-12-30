https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919175200.html

Спецоперация, 30 декабря: удар ВСУ по центру Белгорода

Спецоперация, 30 декабря: удар ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 30.12.2023

Спецоперация, 30 декабря: удар ВСУ по центру Белгорода

Об обстреле Белгорода украинскими войсками, внесении "Русского добровольческого корпуса"* в список террористов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T22:37

2023-12-30T22:37

2023-12-30T22:58

специальная военная операция на украине

украина

белгород

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Об обстреле Белгорода украинскими войсками, внесении "Русского добровольческого корпуса"* в список террористов и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВСУ обстреляли центр БелгородаУкраинские войска нанесли удар по центру Белгорода, в результате, по последним данным МЧС, погибли 18 человек, еще 111 пострадали.По данным Минобороны, по городу попали несколько реактивных снарядов РСЗО Vampire и кассетные части от сбитых ракет "Ольха". При этом если бы кассеты долетели полностью, то потери среди мирного населения были бы несоизмеримо большими. В ведомстве подчеркнули, что эта атака совершена Киевом в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, в то время как российские подразделения работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. В Минобороны отметили, что этот преступный удар ВСУ не останется безнаказанным. Реакция на удар по БелгородуКак заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, о произошедшем уже доложили Владимиру Путину. По поручению главы государства в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.Помощь белгородцам пообещали оказать власти Московской, Воронежской, Орловской, Курской, Липецкой и Владимирской областей, а также Крыма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Глава ведомства Александр Бастрыкин направил в Белгородскую область следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата СК.Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, в связи с терактом в Белгороде Россия запросила заседание Совбеза ООН. По ее мнению, за действиями ВСУ стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Киев к терроризму.В свою очередь, зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода запрошено на 23:00 мск, Москва потребовала участия постпреда Чехии, чтобы тот объяснился насчет поставок вооружений Киеву.Действия Киева формально не одобрили и на Западе. Так, в Госдепе США заявили РИА Новости, что Вашингтон не поощряет и не дает возможности Украине для проведения атак, подобных обстрелу Белгорода.РДК* в списке террористовФСБ России внесла "Русский добровольческий корпус"* (РДК*) в список террористических организаций, сообщила "Российская газета".Согласно материалу, организация признана террористической, поскольку ее боевики воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Уточняется, что решение принял Второй Западный окружной военный суд 16 ноября, оно вступило в силу 2 декабря. Ход спецоперацииЗа минувшие сутки российская армия отразила девять атак ВСУ и Нацгвардии Украины, шесть — на Купянском, две — на Донецком и одну на Краснолиманском направлении. Оперативно-тактическая авиация, артиллерия и дроны поразили места хранения ГСМ и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой и у Чернобаевки Херсонской области. Кроме того, в районе Липцов Харьковской области удалось уничтожить украинскую пусковую установку РСЗО "Ольха". Общие потери противника на всех участках фронта за минувшие сутки составили 641 военнослужащий, 20 танков и других бронемашин, одна РСЗО, два артиллерийских орудия, а также 35 военных автомобилей и 35 дронов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T22:37 true PT0M42S

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T22:37 true PT0M41S

Боевая работа штурмовиков Су-25 на Донецком направлении Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Видео Минобороны. 2023-12-30T22:37 true PT0M36S

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Наталья Макарова

украина, белгород, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода