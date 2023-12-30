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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:07 30.12.2023 (обновлено: 14:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919121862.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:07
2023-12-30T14:25
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской народной республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.&quot;Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины&quot;, - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 150 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской народной республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.
«
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
«

"Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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