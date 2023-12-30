Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 150 человек
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской народной республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
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"Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.