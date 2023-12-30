https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919121862.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 30.12.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:07

2023-12-30T14:07

2023-12-30T14:25

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339527_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_18f8ad70eef85798dabbb5a8f5ca6294.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 150 человек, сообщило в субботу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новосёловское Луганской народной республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)