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Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ
Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ
Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе Петропавловки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T05:14
2023-12-30T05:14
2023-12-30T05:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе Петропавловки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия старшего сержанта Василия Нурдынова уничтожил расчет 120-миллиметрового миномета противника в районе Петропавловки", - сказал Зыбинский.
https://ria.ru/20231230/su-25-1919081759.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ
Российские военные уничтожили у Петропавловки в ДНР минометный расчет ВСУ