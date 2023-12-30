https://ria.ru/20231230/spetsoperatsiya-1919082387.html

Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ

Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

Российские военные уничтожили в ДНР минометный расчет ВСУ

Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе Петропавловки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T05:14

2023-12-30T05:14

2023-12-30T05:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские войска в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета ВСУ в районе Петропавловки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "В ходе контрбатарейной борьбы расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия старшего сержанта Василия Нурдынова уничтожил расчет 120-миллиметрового миномета противника в районе Петропавловки", - сказал Зыбинский.

https://ria.ru/20231230/su-25-1919081759.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика