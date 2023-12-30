https://ria.ru/20231230/sokolov-1919176041.html

Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей

Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей - РИА Новости, 30.12.2023

Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T20:02

2023-12-30T20:02

2023-12-30T20:23

максим соколов

россия

дмитрий киселев

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой."Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", — заявил он РИА Новости.По словам Киселева, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер сегодня на 65-м году жизни. По словам его супруги Светланы, он находился на даче в Тверской области.Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими средствами массовой информации.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим соколов, россия, дмитрий киселев