https://ria.ru/20231230/sokolov-1919176041.html
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей - РИА Новости, 30.12.2023
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:02
2023-12-30T20:02
2023-12-30T20:23
максим соколов
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дмитрий киселев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой."Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", — заявил он РИА Новости.По словам Киселева, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер сегодня на 65-м году жизни. По словам его супруги Светланы, он находился на даче в Тверской области.Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими средствами массовой информации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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максим соколов, россия, дмитрий киселев
Максим Соколов, Россия, Дмитрий Киселев
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей
Киселев назвал назвал смерть Максима Соколова невосполнимой утратой
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой.
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"Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", — заявил он РИА Новости.
По словам Киселева, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".
Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер сегодня на 65-м году жизни. По словам его супруги Светланы, он находился на даче в Тверской области.
Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими средствами массовой информации.