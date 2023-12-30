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Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей - РИА Новости, 30.12.2023
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20:02 30.12.2023 (обновлено: 20:23 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/sokolov-1919176041.html
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей - РИА Новости, 30.12.2023
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T20:02
2023-12-30T20:23
максим соколов
россия
дмитрий киселев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой.&quot;Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать&quot;, — заявил он РИА Новости.По словам Киселева, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер сегодня на 65-м году жизни. По словам его супруги Светланы, он находился на даче в Тверской области.Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими средствами массовой информации.
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максим соколов, россия, дмитрий киселев
Максим Соколов, Россия, Дмитрий Киселев
Киселев назвал смерть Максима Соколова большой потерей

Киселев назвал назвал смерть Максима Соколова невосполнимой утратой

© Фото : из личного архива Максима СоколоваМаксим Соколов
Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : из личного архива Максима Соколова
Максим Соколов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова невосполнимой утратой.
«

"Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", — заявил он РИА Новости.

По словам Киселева, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".
Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер сегодня на 65-м году жизни. По словам его супруги Светланы, он находился на даче в Тверской области.
Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими средствами массовой информации.
 
Максим СоколовРоссияДмитрий Киселев
 
 
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