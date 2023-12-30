Умер колумнист РИА Новости Максим Соколов
Колумнист РИА Новости Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни
© Фото : из личного архива Максима СоколоваМаксим Соколов
© Фото : из личного архива Максима Соколова
Максим Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался в субботу на 65-м году жизни, сообщила РИА Новости его супруга.
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"Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года", - сказала агентству жена журналиста Светлана.
Соколов много лет выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв назвал кончину Соколова невосполнимой утратой и большой потерей, а его самого - журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". Киселев отметил РИА Новости, что Соколов - "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России", добавив, что "для нас это большая потеря, невосполнимая утрата".
Журналист и публицист Егор Холмогоров назвал Соколова золотым пером России.
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"Какой тяжелый день. Иногда дружили, иногда спорили и ругались. Факт в том, что Максим Соколов был золотым пером России и её нелицемерным патриотом. Царствие Небесное и светлая память", - написал он в своем Telegram-канале.