https://ria.ru/20231230/smartfon-1919095917.html

Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон

Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон - РИА Новости, 30.12.2023

Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон

Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства - эффект от подобного взаимодействия может быть... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:38

2023-12-30T09:38

2023-12-30T09:38

общество

руслан пермяков

томский университет систем управления и радиоэлектроники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906721593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9db2a40b4360a309eb6051ced47f6ba7.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства - эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр", - сказал Пермяков. По его словам, после попадания алкоголя на поверхность, там образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана. "Выключите пострадавший телефон, слегка промойте его под теплой водой из-под крана, высушите и, не включая, отнесите в сервисный центр, так как предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно", - уточнил эксперт. Наиболее безвредная жидкость для смартфона - это чистый спирт. Как объяснил эксперт, он содержит мало примесей, и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном. "Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное – не оставлять его там надолго", - добавил Пермяков.

https://ria.ru/20231218/smartfon-1916465345.html

https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники