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Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон - РИА Новости, 30.12.2023
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09:38 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/smartfon-1919095917.html
Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон
Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон - РИА Новости, 30.12.2023
Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон
Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства - эффект от подобного взаимодействия может быть... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:38
2023-12-30T09:38
общество
руслан пермяков
томский университет систем управления и радиоэлектроники
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства - эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр", - сказал Пермяков. По его словам, после попадания алкоголя на поверхность, там образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана. "Выключите пострадавший телефон, слегка промойте его под теплой водой из-под крана, высушите и, не включая, отнесите в сервисный центр, так как предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно", - уточнил эксперт. Наиболее безвредная жидкость для смартфона - это чистый спирт. Как объяснил эксперт, он содержит мало примесей, и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном. "Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное – не оставлять его там надолго", - добавил Пермяков.
https://ria.ru/20231218/smartfon-1916465345.html
https://ria.ru/20231210/moroz-1914902430.html
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общество, руслан пермяков, томский университет систем управления и радиоэлектроники
Общество, Руслан Пермяков, Томский университет систем управления и радиоэлектроники
Эксперт рассказал о последствиях попадания алкоголя на смартфон

Эксперт: попадание алкоголя на смартфон может привести к его поломке

© iStock.com / BongkarnThanyakijДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© iStock.com / BongkarnThanyakij
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства - эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр", - сказал Пермяков.
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По его словам, после попадания алкоголя на поверхность, там образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана. "Выключите пострадавший телефон, слегка промойте его под теплой водой из-под крана, высушите и, не включая, отнесите в сервисный центр, так как предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно", - уточнил эксперт.
Наиболее безвредная жидкость для смартфона - это чистый спирт. Как объяснил эксперт, он содержит мало примесей, и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном. "Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное – не оставлять его там надолго", - добавил Пермяков.
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ОбществоРуслан ПермяковТомский университет систем управления и радиоэлектроники
 
 
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