https://ria.ru/20231230/skandal-1919094232.html

В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал

В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал - РИА Новости, 30.12.2023

В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал

Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах вызвала крупный скандал в Греции — медперсонал под "живую музыку" танцевал в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:18

2023-12-30T09:18

2023-12-30T16:36

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греция

афины

сириза

красный крест

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АФИНЫ, 30 дек — РИА Новости. Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах вызвала крупный скандал в Греции — медперсонал под "живую музыку" танцевал в центральном коридоре, в то время как санитары везли на каталке больного, пишет портал news247.gr. "Гневную реакцию — и это справедливо — вызвали кадры, поступившие из больницы "Эритрос Ставрос" с вечеринки, состоявшейся за несколько дней до Рождества во время дежурства. Пользователи соцсетей, в том числе Павлос Полакис, опубликовали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром", — пишет издание. "Вечеринка" прошла 20 декабря, но реакция на нее последовала лишь после того, как вечером 29 декабря депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис разместил видео в соцсети Х. "Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! <…> Это должно было случиться при мне как министре", — написал Полакис, врач по специальности, бывший четыре года первым замминистра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.По данным news247.gr, праздник организовала 20 декабря администратор больницы Элпиники Тавианату, которая танцует на видео. Руководство отправило сотрудникам письменное и электронное приглашение прийти в приемную центрального корпуса на торжества с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года. "Хотя видео появилось на свет уже как минимум неделю, до вечера пятницы не было ни малейшей реакции со стороны руководства Минздрава, когда было объявлено о проведении административного расследования", — пишет портал.Согласно заявлению Министерства здравоохранения, по приказу министра Михаила Хрисохоидиса проведут дисциплинарную проверку действий руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников. Греческий Красный Крест заявил, что не имеет никакого отношения к этой больнице.

https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html

https://ria.ru/20231130/marin-1912784925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, афины, сириза, красный крест