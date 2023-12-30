https://ria.ru/20231230/skandal-1919094232.html
В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал
В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал - РИА Новости, 30.12.2023
В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал
Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах вызвала крупный скандал в Греции — медперсонал под "живую музыку" танцевал в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:18
2023-12-30T09:18
2023-12-30T16:36
в мире
греция
афины
сириза
красный крест
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АФИНЫ, 30 дек — РИА Новости. Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах вызвала крупный скандал в Греции — медперсонал под "живую музыку" танцевал в центральном коридоре, в то время как санитары везли на каталке больного, пишет портал news247.gr. "Гневную реакцию — и это справедливо — вызвали кадры, поступившие из больницы "Эритрос Ставрос" с вечеринки, состоявшейся за несколько дней до Рождества во время дежурства. Пользователи соцсетей, в том числе Павлос Полакис, опубликовали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром", — пишет издание. "Вечеринка" прошла 20 декабря, но реакция на нее последовала лишь после того, как вечером 29 декабря депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис разместил видео в соцсети Х. "Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! <…> Это должно было случиться при мне как министре", — написал Полакис, врач по специальности, бывший четыре года первым замминистра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.По данным news247.gr, праздник организовала 20 декабря администратор больницы Элпиники Тавианату, которая танцует на видео. Руководство отправило сотрудникам письменное и электронное приглашение прийти в приемную центрального корпуса на торжества с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года. "Хотя видео появилось на свет уже как минимум неделю, до вечера пятницы не было ни малейшей реакции со стороны руководства Минздрава, когда было объявлено о проведении административного расследования", — пишет портал.Согласно заявлению Министерства здравоохранения, по приказу министра Михаила Хрисохоидиса проведут дисциплинарную проверку действий руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников. Греческий Красный Крест заявил, что не имеет никакого отношения к этой больнице.
https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html
https://ria.ru/20231130/marin-1912784925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, сириза, красный крест
В мире, Греция, Афины, СИРИЗА, Красный Крест
В Греции рождественская вечеринка в больнице вызвала скандал
Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" в Греции вызвала скандал
АФИНЫ, 30 дек — РИА Новости.
Рождественская вечеринка в больнице "Эритрос Ставрос" ("Красный крест") в Афинах вызвала крупный скандал в Греции — медперсонал под "живую музыку" танцевал в центральном коридоре, в то время как санитары везли на каталке больного, пишет портал news247.gr
.
"Гневную реакцию — и это справедливо — вызвали кадры, поступившие из больницы "Эритрос Ставрос" с вечеринки, состоявшейся за несколько дней до Рождества во время дежурства. Пользователи соцсетей, в том числе Павлос Полакис, опубликовали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром", — пишет издание.
"Вечеринка" прошла 20 декабря, но реакция на нее последовала лишь после того, как вечером 29 декабря депутат от оппозиционной партии СИРИЗА
Павлос Полакис разместил видео в соцсети Х.
"Абсолютное унижение. В дежурный день в больнице "Эритрос Ставрос" в центральном коридоре вечеринка с музыкальными инструментами, мимо провозят носилки!!! <…> Это должно было случиться при мне как министре", — написал Полакис, врач по специальности, бывший четыре года первым замминистра здравоохранения в правительстве СИРИЗА.
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По данным news247.gr
, праздник организовала 20 декабря администратор больницы Элпиники Тавианату, которая танцует на видео. Руководство отправило сотрудникам письменное и электронное приглашение прийти в приемную центрального корпуса на торжества с фуршетом и живой фольклорной музыкой в честь проводов 2023 года.
«
"Хотя видео появилось на свет уже как минимум неделю, до вечера пятницы не было ни малейшей реакции со стороны руководства Минздрава, когда было объявлено о проведении административного расследования", — пишет портал.
Согласно заявлению Министерства здравоохранения, по приказу министра Михаила Хрисохоидиса проведут дисциплинарную проверку действий руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.
Греческий Красный Крест заявил, что не имеет никакого отношения к этой больнице.
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