https://ria.ru/20231230/serbiya-1919098847.html

В Сербии открылись участки на повторных выборах

В Сербии открылись участки на повторных выборах - РИА Новости, 30.12.2023

В Сербии открылись участки на повторных выборах

В Сербии открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда, сообщил избирком. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:10

2023-12-30T10:10

2023-12-30T10:12

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. В Сербии открылись участки на повторных парламентских выборах и выборах в органы муниципальной власти Белграда, сообщил избирком.Республиканская избирательная комиссия (РИК) в связи с полученными жалобами на ход выборов 17 декабря назначила повторное голосование на парламентских выборах в Сербии в субботу на 35 избирательных участках (всего в стране их около 8,3 тысячи), городской избирком проводит повторное голосование на муниципальных выборах в Белграде на еще трех местах для голосования.Волеизъявление проходит в субботу с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск). Правом голоса обладают свыше 19,5 тысячи человек.После закрытия участков участковые комиссии должны в течение 96 часов представить протоколы РИК. После этого в течение ещё 72 часов республиканская комиссия принимает жалобы и утверждает предварительные результаты волеизъявления.РИК в ночь на субботу отклонила десятки жалоб правой коалиции "Милица Джурджевич-Стаменковски - Бошко Обрадович - Национальное собрание - государствообразующая сила" на прошедшие 17 декабря парламентские выборы. Члены комиссии утвердили отмену результатов волеизъявления лишь на четырех участках из-за фотосъемки, отсутствия необходимого оборудования и жалобы жителя поселка Бачки-Петровац на формальные препятствия для его голосования.Республиканский избирком указывал, что согласно предварительному отчёту миссии БДИПЧ ОБСЕ выборы 17 декабря в Сербии прошли в основном гладко, без крупных проблем, наблюдатели позитивно оценили голосование на 93% участков.На заседании в пятницу РИК напомнила прозападному оппозиционному блоку "Сербия против насилия", что требования к аннулированию результатов выборов в скупщину - представительный орган города Белграда - следует направлять в Городскую избирательную комиссию (ГИК).Оппозиционная прозападная коалиция "Сербия против насилия" ранее заявляла, что ее наблюдатели не будут следить за ходом голосования на повторных выборах. При этом прозападное движение остается в бюллетенях, и сторонники смогут за него проголосовать.Досрочные выборыРИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.Согласно опубликованному городским избиркомом решению о предварительных итогах муниципальных выборов по результатам обработки материалов с 92,46% участков, лидирует коалиция вокруг СПП "Александр Вучич - Белград не смеет останавливаться" с 44,55%. На втором месте - прозападный блок "Сербия против насилия" с 38,18%.По последним данным РИК по результатам обработки материалов с 8 245 из 8 273 участков на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,7% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,69%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%.В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,68% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,69% "Союз венгров Воеводины".

https://ria.ru/20231230/serbiya-1919074409.html

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918699809.html

https://ria.ru/20231229/serbiya-1919027046.html

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Дарья Буймова

в мире, сербия, белград (город), бюро по демократическим институтам и правам человека, рик, обсе, беспорядки в белграде, александр вучич, ивица дачич