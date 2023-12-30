https://ria.ru/20231230/sbu-1919122586.html
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:12
украина
киев
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920985_107:0:1140:581_1920x0_80_0_0_a619e0bdd9ca0c9fec5d253a7812ee5f.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет", — утверждает военный.Он также указал, что российские военные могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников на земной орбите.Кроме того, Стариков отметил нехватку снарядов для ПВО, о которой знают российские силы и благодаря этому "выбивают" эти системы.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html
https://ria.ru/20231230/stsenariy-1919096589.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920985_236:0:1011:581_1920x0_80_0_0_d4fc2e69e4e856a811d5cbecd387dfc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, политика
Украина, Киев, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Политика
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
Полковник СБУ: ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС