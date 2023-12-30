https://ria.ru/20231230/sbu-1919122586.html

"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов

"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023

"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов

ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

2023-12-30T14:12

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет", — утверждает военный.Он также указал, что российские военные могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников на земной орбите.Кроме того, Стариков отметил нехватку снарядов для ПВО, о которой знают российские силы и благодаря этому "выбивают" эти системы.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html

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украина, киев, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, политика