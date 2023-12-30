Рейтинг@Mail.ru
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/sbu-1919122586.html
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов - РИА Новости, 30.12.2023
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:12
2023-12-30T14:12
украина
киев
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920985_107:0:1140:581_1920x0_80_0_0_a619e0bdd9ca0c9fec5d253a7812ee5f.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".&quot;Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет&quot;, — утверждает военный.Он также указал, что российские военные могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников на земной орбите.Кроме того, Стариков отметил нехватку снарядов для ПВО, о которой знают российские силы и благодаря этому "выбивают" эти системы.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html
https://ria.ru/20231230/stsenariy-1919096589.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801920985_236:0:1011:581_1920x0_80_0_0_d4fc2e69e4e856a811d5cbecd387dfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, в мире, политика
Украина, Киев, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, В мире, Политика
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов

Полковник СБУ: ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС

© Минобороны РФКадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
Кадр видео удара Искандером по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
© Минобороны РФ
Кадр видео удара "Искандером" по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. ВСУ не могут глушить российские ракеты с системой ГЛОНАСС, поскольку у них нет способных на это средств радиоэлектронной борьбы, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«

"Есть натовская GPS, а есть российская ГЛОНАСС, и вот ее сигнал можно давить с помощью РЭБ, но у нас таких систем стратегического назначения, к сожалению, нет", — утверждает военный.

Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России
Вчера, 12:34
Он также указал, что российские военные могут находить цели для ракетных ударов на Украине с помощью очень развитой сети спутников на земной орбите.
Кроме того, Стариков отметил нехватку снарядов для ПВО, о которой знают российские силы и благодаря этому "выбивают" эти системы.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что за неделю по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.
Место взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Кошмарный сценарий. СМИ раскрыли, что ждет Украину после российских ударов
Вчера, 09:43
 
УкраинаКиевОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала