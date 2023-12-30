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В МИД отметили истощение арсенала антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 30.12.2023
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04:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/sanktsii-1919081198.html
В МИД отметили истощение арсенала антироссийских санкций ЕС
В МИД отметили истощение арсенала антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 30.12.2023
В МИД отметили истощение арсенала антироссийских санкций ЕС
Россия готова к санкциям Евросоюза, их арсенал явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T04:41
2023-12-30T04:41
дмитрий биричевский
евросоюз
санкции в отношении россии
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия готова к санкциям Евросоюза, их арсенал явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам", - сказал он в интервью агентству. Антироссийские санкции не остаются без реакции со стороны Москвы, указал дипломат. "Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверено и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными - в зависимости от обстоятельств", - подчеркнул он. Ранее совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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дмитрий биричевский, евросоюз, санкции в отношении россии, москва, россия, владимир путин
Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Санкции в отношении России, Москва, Россия, Владимир Путин
В МИД отметили истощение арсенала антироссийских санкций ЕС

Дипломат Биричевский: Россия готова к санкциям ЕС, их арсенал явно скудеет

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия готова к санкциям Евросоюза, их арсенал явно скудеет, а эффективность стремительно падает, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«
"Новая санкционная волна не стала для нас сюрпризом. Подобных было уже немало. Мы к ним готовы. Расцениваем 12-й пакет антироссийских санкций как очередное проявление агрессивного курса ЕС против нашей страны. Но такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает. "Бумеранговый" ущерб от рестрикций все ощутимее и больнее бьет по их инициаторам", - сказал он в интервью агентству.
Антироссийские санкции не остаются без реакции со стороны Москвы, указал дипломат.
"Придерживаемся комплексного подхода при анализе последствий ответных шагов, прежде всего, с точки зрения собственных экономических интересов. Действуем выверено и точечно, соблюдая принцип "не навреди себе". Наши контрмеры носят как открытый, так и непубличный характер, могут быть симметричными или асимметричными - в зависимости от обстоятельств", - подчеркнул он.
Ранее совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков
29 декабря, 13:10
 
Дмитрий БиричевскийЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
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