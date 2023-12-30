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Диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
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09:41 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/salat-1919096403.html
Диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год
Диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год - РИА Новости, 30.12.2023
Диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год
Соблюдающие православный рождественский пост могут поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, винегрет с малосолёной... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:41
2023-12-30T09:41
общество
антонина стародубова
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Соблюдающие православный рождественский пост могут поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, винегрет с малосолёной сельдью вместо селедки под шубой, заливную рыбу с овощами вместо холодца, а из напитков выбрать пряный травяной чай и воду, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам Стародубовой, в этом году канун Нового года приходится на воскресенье - рыба и морепродукты разрешены для употребления в пищу соблюдающим православный рождественский пост. "Хорошей альтернативой салатам с добавлением ветчины, копченостей и колбасных изделий станут различные салаты из свежих овощей, с добавлением фруктов, орехов, зелени, различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов. Заправить такие блюда можно растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока. Например, салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье", - рассказала диетолог. Она отметила, что вместо селедки под шубой можно приготовить винегрет с малосолёной сельдью и растительным маслом. "В качестве альтернативы традиционному холодцу, блюду с высоким содержанием насыщенных жиров, можно приготовить заливную рыбу с овощами, используя вместо желатина агар-агар. А на горячее приготовить рыбу. Её можно запечь в духовке с овощами или пряными травами, или приготовить на гриле", - рассказала Стародубова. Собеседница агентства отметила, что от употребления жареных блюд, соленой и копченой рыбы, а также овощных солений и маринадов лучше воздержаться или ограничить порцию, так как высокое потребление соли повышает риск развития артериальной гипертензии и сердечно - сосудистых заболеваний. "На горячее также можно приготовить различные блюда из круп и бобовых. Например, фруктово-овощной плов с добавлением тыквы, айвы и орехов кешью. Или приготовить красную чечевицу, тушеную с помидорами, луком и грибами. На десерт лучше всего подойдут свежие фрукты и ягоды", - рассказала Стародубова. Врач отметила, что в настоящее время выпускается широкий ассортимент различных постных кондитерских изделий: выпечки, конфет, пирожных и сладостей. При этом следует избегать излишнего употребления сахара и кондитерских изделий, продуктов из муки высшего сорта. "В канун Нового года за стол мы садимся уже в вечернее время, и первое, о чем нужно задуматься, – это то количество пищи, которое вы собираетесь съесть. Следует избегать переедания, поскольку это может привести к дискомфорту и нарушениям пищеварения. Кроме того, избыточное потребление пищи со временем неизбежно приводит к увеличению жировой массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний", - сообщила специалист. По словам диетолога, для того, чтобы избежать переедания, нужно заранее составить меню и список покупок: не стоит закупать слишком много продуктов и готовить в большом объеме – лучше всего, если порции будут совсем небольшими. "С учетом общей калорийности праздничного стола и позднего времени суток, от сладких напитков и соков лучше отказаться. К столу можно подать травяной чай с добавлением пряных трав, специй и ягод. А для утоления жажды лучше всего подойдет питьевая вода", - заключила она.
https://ria.ru/20231230/novyy_god-1919078661.html
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общество, антонина стародубова, новый год
Общество, Антонина Стародубова, Новый год
Диетолог посоветовала салат для постящихся на Новый год

Диетолог посоветовала постящимся заменить оливье на салат из фасоли

© iStock.com / Andrei LishakovНовогодний стол
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© iStock.com / Andrei Lishakov
Новогодний стол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Соблюдающие православный рождественский пост могут поставить на новогодний стол салат из фасоли, тунца и помидоров черри вместо оливье, винегрет с малосолёной сельдью вместо селедки под шубой, заливную рыбу с овощами вместо холодца, а из напитков выбрать пряный травяной чай и воду, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По словам Стародубовой, в этом году канун Нового года приходится на воскресенье - рыба и морепродукты разрешены для употребления в пищу соблюдающим православный рождественский пост.
"Хорошей альтернативой салатам с добавлением ветчины, копченостей и колбасных изделий станут различные салаты из свежих овощей, с добавлением фруктов, орехов, зелени, различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов. Заправить такие блюда можно растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока. Например, салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье", - рассказала диетолог.
Она отметила, что вместо селедки под шубой можно приготовить винегрет с малосолёной сельдью и растительным маслом.
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"В качестве альтернативы традиционному холодцу, блюду с высоким содержанием насыщенных жиров, можно приготовить заливную рыбу с овощами, используя вместо желатина агар-агар. А на горячее приготовить рыбу. Её можно запечь в духовке с овощами или пряными травами, или приготовить на гриле", - рассказала Стародубова.
Собеседница агентства отметила, что от употребления жареных блюд, соленой и копченой рыбы, а также овощных солений и маринадов лучше воздержаться или ограничить порцию, так как высокое потребление соли повышает риск развития артериальной гипертензии и сердечно - сосудистых заболеваний.
"На горячее также можно приготовить различные блюда из круп и бобовых. Например, фруктово-овощной плов с добавлением тыквы, айвы и орехов кешью. Или приготовить красную чечевицу, тушеную с помидорами, луком и грибами. На десерт лучше всего подойдут свежие фрукты и ягоды", - рассказала Стародубова.
Врач отметила, что в настоящее время выпускается широкий ассортимент различных постных кондитерских изделий: выпечки, конфет, пирожных и сладостей. При этом следует избегать излишнего употребления сахара и кондитерских изделий, продуктов из муки высшего сорта.
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"В канун Нового года за стол мы садимся уже в вечернее время, и первое, о чем нужно задуматься, – это то количество пищи, которое вы собираетесь съесть. Следует избегать переедания, поскольку это может привести к дискомфорту и нарушениям пищеварения. Кроме того, избыточное потребление пищи со временем неизбежно приводит к увеличению жировой массы тела, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний", - сообщила специалист.
По словам диетолога, для того, чтобы избежать переедания, нужно заранее составить меню и список покупок: не стоит закупать слишком много продуктов и готовить в большом объеме – лучше всего, если порции будут совсем небольшими.
"С учетом общей калорийности праздничного стола и позднего времени суток, от сладких напитков и соков лучше отказаться. К столу можно подать травяной чай с добавлением пряных трав, специй и ягод. А для утоления жажды лучше всего подойдет питьевая вода", - заключила она.
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